攜馬祖肉類返台被檢疫 防檢署：離大陸太近 不能有破口

台中梧棲爆發國內首例非洲豬瘟疫情，馬祖海漂豬日前也檢出非洲豬瘟陽性。國民黨連江縣立委陳雪生今質詢時稱，馬祖雞蛋、羊肉都要經檢疫才能來台灣，「我們是次等公民？」防檢署長杜麗華表示，目前只有禁豬肉，且離島距離大陸太近，風險真的相對高。

立院內政委員會今邀內政部、海委會、海巡署、關務署、警政署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。

陳雪生質詢時說道，懷疑非洲豬瘟是海邊來的，海邊漁船走私多少豬肉、牛肉，且指防檢署等部會「防疫有狀況」，這次非洲豬瘟，他直覺判斷應該從海邊出現。杜麗華強調，有任何可疑的，他們都會追查。

陳雪生還說，國人歸國，在機場的檢驗要走兩套路徑，導致排隊人龍很長，沒有效率，國人都在罵。陳雪生質疑，香港、澳門、日本、馬來西亞、泰國有搞兩套檢疫嗎？也沒看到這些國家出現非洲豬瘟。

杜麗華指出，請體諒一下，確實基於防疫的立場，且要加強、提高整個防疫措施。但假設從日本等國返國，就會走綠色通道，但其他19個國家進來的就一定要走檢疫通道。杜補充，從棄置區的採樣送檢，陽性比例達到10%，所以不得不謹慎對待。

陳雪生話鋒一轉提到雞蛋，直指馬祖的雞蛋也不能過來台灣，土生的雞蛋要檢查，有民眾反映，父、母親在馬祖要帶土雞蛋給在台灣的女兒做月子，卻要經過防疫人員檢疫？請問這什麼道理？「我們是次等公民嗎？且馬祖的雞、鴨、羊肉都要經過檢疫，實在沒道理。」

杜麗華說，據了解目前只有禁豬肉，沒有禁雞蛋，且離島包括馬祖，距離大陸太近了，風險真的相對高，也要特別注意，從資料顯示上來講，其實有很多的風險都是來自於中國大陸。

陳雪生接著說，他在馬祖生活幾十年，吃以後也沒病，彷彿檢疫人員看了一眼就有生病一樣，有那麼緊張嗎？他絕對同意防疫要做，但嚴格到國人養的雞跟雞蛋還有羊肉，也要經過防疫檢查，才能進到台灣來。

杜麗華允諾，會回去檢討，但檢疫還是要全國一致性，不能有任何的破口。