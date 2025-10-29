台中9處掩埋場明暫停去化廚餘 環境部：焚化屬緊急選項仍應依規定處理

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
沈志修表示，廚餘瀝乾後送到焚化爐，和垃圾混燒能成為緊急處理廚餘的選項之一，但仍應遵守相關規範，不得造成環境問題。圖／聯合報系資料照片
因應非洲豬瘟防疫，全國暫時實施禁止廚餘養豬，但有市議員發現，台中廚餘直接倒進坑洞內露天堆置，台中市政府今宣布，明日起將停止使用9處掩埋場去化廚餘。環境部表示，焚化是緊急情況下可採行的廚餘處理選項，但仍要應遵循相關指引，「對台中市府開放焚化處理，並不驚訝。」

針對廚餘掩埋的爭議，行政院長卓榮泰昨點名台中改進廚餘去化場地，台中市政府因此開放文山、烏日焚化廠進行焚燒處理。

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請環境部部長、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢。

環境部常務次長沈志修受訪表示，現在大家都很關注廚餘掩埋的問題，但廚餘和垃圾不同的是，廚餘無法暫存，但垃圾可以打包暫存，所以不會造成環境問題，當廚餘瀝乾後送到焚化爐，和垃圾混燒就能成為緊急處理廚餘的選項之一。

沈志修表示，台中市現在的廚餘處理方式被關注，所以改以焚化來處理，對這樣的方式並不驚訝，但廚餘處理都應該依照相關指來引執行，不能造成環境問題。

非洲豬瘟 廚餘

