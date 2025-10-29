快訊

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

范姜彥豐驚爆「粿粿婚內出軌」！劈腿對象是王子

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市副市長鄭照新。記者余采瀅／攝影
台中梧棲爆發首例非洲豬瘟，已啟動第2輪防疫強化措施。台中市副市長鄭照新今強調，第二輪疫調不僅回溯潛伏期，且中央示警值也從案場豬隻3%加嚴到2%檢視，經比對發現，9月1日至10月10日並未發現有豬隻大量異常死亡。

媒體詢問，豬農早在9月發現有豬隻流鼻血，究竟哪天出現第一例？鄭照新表示，第二輪疫調更加精準，不僅物理範圍、時間軸擴大，採回溯潛伏期15天加嚴檢視。

鄭照新說，案發日10月10日，現在檢視發病前一個月的中央化製系統資料，且中央示警值也從案場豬隻3%加嚴到2%，假如豬場300頭，2%就是6頭。經對比資料，9月4日、9日各一頭死亡，9月22日有2頭死亡，10月3日、4日、5日，分別有1頭、3頭、1頭死亡。異常出現大量死亡天數為10月11日，9月1日至10月10日並無豬隻異常死亡，也沒有超越中央示警值。

鄭照新強調，非洲豬瘟是頑強的病毒，市府持續加強案場清消，10月28日下午兩時到今天凌晨12時，長達10個小時徹底清消，不僅由上而下清潔、清理周邊雜物、移除飼料，更動用火焰槍消毒，同時加強人員與遊蕩動物的管制。

