議員批中市37家僅查核2家廚餘養豬場 中市府澄清：已查三輪

台中爆發首例非洲豬瘟，民進黨中市議員江肇國今痛批，全國各縣市都積極展開廚餘養豬場稽查，但台中市截至10月27日為止，竟僅查核兩家養豬場，僅占全市5%，名列全國倒數第二，他怒斥說，「這根本是全國最爛的市府！」台中市副市長鄭照新說，全市37處廚餘養豬場已稽查三輪。

市議員江肇國指出，非洲豬瘟感染源與廚餘有高度相關，使得全國多數縣市皆積極查緝廚餘。然而盧市府不僅防疫慢半拍，就連盧秀燕市長說對於養豬場的廚餘，台中會「天天視訊人盯桶」，彷彿監管到位，但到頭來完全沒有落實。他痛批說，「連查都沒查，還敢說是最高規格防疫？根本都在說謊！」

江肇國強調，台中市如今成為非洲豬瘟疫情的破口，防疫失職不僅拖垮地方，更威脅全國養豬產業、市場攤商、餐廳小吃店等。「疫情爆發後竟然還敢混到如此地步，廢到拖累全國！這樣的市府真的難以原諒！」

鄭照新今早在非洲豬瘟中央前進應變所表示，目前工作人員優先在前線稽查，忙於防疫後，才會統一登入，造成資訊落差，事實上全市37處廚餘養豬場已達到100%稽查，而且已稽查三輪，包括10月24日第一輪，10月27日、28日各完成第二輪與第三輪。