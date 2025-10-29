議員批中市37家僅查核2家廚餘養豬場 中市府澄清：已查三輪

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市副市長鄭照新(右)記者余采瀅／攝影
台中爆發首例非洲豬瘟，民進黨中市議員江肇國今痛批，全國各縣市都積極展開廚餘養豬場稽查，但台中市截至10月27日為止，竟僅查核兩家養豬場，僅占全市5%，名列全國倒數第二，他怒斥說，「這根本是全國最爛的市府！」台中市副市長鄭照新說，全市37處廚餘養豬場已稽查三輪。

市議員江肇國指出，非洲豬瘟感染源與廚餘有高度相關，使得全國多數縣市皆積極查緝廚餘。然而盧市府不僅防疫慢半拍，就連盧秀燕市長說對於養豬場的廚餘，台中會「天天視訊人盯桶」，彷彿監管到位，但到頭來完全沒有落實。他痛批說，「連查都沒查，還敢說是最高規格防疫？根本都在說謊！」

江肇國強調，台中市如今成為非洲豬瘟疫情的破口，防疫失職不僅拖垮地方，更威脅全國養豬產業、市場攤商、餐廳小吃店等。「疫情爆發後竟然還敢混到如此地步，廢到拖累全國！這樣的市府真的難以原諒！」

鄭照新今早在非洲豬瘟中央前進應變所表示，目前工作人員優先在前線稽查，忙於防疫後，才會統一登入，造成資訊落差，事實上全市37處廚餘養豬場已達到100%稽查，而且已稽查三輪，包括10月24日第一輪，10月27日、28日各完成第二輪與第三輪。

相關新聞

非洲豬瘟王姓獸醫佐回國「列證人」 今早受偵訊結果曝

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記...

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，但實際死豬數量迄今仍兜不攏。非洲豬瘟中央災害應變中心昨指出，化製場會透過三聯單登載豬隻數量，...

案發場採檢非洲豬瘟...出現第4名獸醫？鄭照新：陪同到場

台中爆發全台首例非洲豬瘟，事發後中市府疫調內容不斷修正，昨天又出現第4名動保處的祈姓獸醫師。台中市副市長鄭照新強調，10...

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

台中梧棲爆發首例非洲豬瘟，已啟動第2輪防疫強化措施。台中市副市長鄭照新今強調，第二輪疫調不僅回溯潛伏期，且中央示警值也從...

廚餘共同蒸煮場目標跳票？ 立委要求農業部3個月內提檢討報告

因應非洲豬瘟防疫，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，廚餘如何處理成挑戰。立委今天指出，2026年廚餘共同...

台中9處掩埋場明暫停去化廚餘 環境部：焚化屬緊急選項仍應依規定處理

因應非洲豬瘟防疫，全國暫時實施禁止廚餘養豬，但有市議員發現，台中廚餘直接倒進坑洞內露天堆置，台中市政府今宣布，明日起將停...

