豬肉禁宰新北加強禽肉供應 交易量略增價格穩定

中央社／ 新北29日電

新北市政府農業局今天表示，因應中央公布豬肉禁宰禁運措施，協調新北市家禽運銷合作社加強供應禽肉，因應民生所需。統計本月下旬交易量較中旬增加約2成8，目前價格穩定。

新北市政府今天舉行市政會議，市長侯友宜與農業局長諶錫輝在會中都表示，中央上星期發布疑似非洲豬瘟病例後，立即全盤掌握訊息，成立應變指揮中心因應。

諶錫輝說，22日當天即時巡查廚餘養豬戶、屠宰場，發放消毒水，盤點相關的防疫物資，要求養豬戶做好自主防疫管理。

他說，也巡查以往曾遭查獲私宰的三芝區、蘆洲區、金山區的「黑戶」，以防堵疫情漏洞，稽查結果並未發現私宰。

諶錫輝說，由於禁宰禁運豬肉，已經協調加強供應禽肉，依據實地到市場瞭解，許多禽肉攤位反映，產線全開，肉品供應數量沒有問題，只擔心屠宰量能已經飽和，來不及宰殺。

農業局告訴中央社記者，依據統計，截至10月29日，新北市家禽運銷合作社10月下旬交易量約26萬4738隻，較10月中旬增加約28.13%，現階段家禽供應正常，整體價格穩定。

台中市梧棲一處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，農業部為防止疫情擴散，宣布從22日中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，並全面禁止廚餘養豬。經完成病毒分離檢測，確認為台灣首例非洲豬瘟，中央26日進一步宣布延長禁運禁宰10天，到11月6日中午12時止。

非洲豬瘟 廚餘

