非洲豬瘟王姓獸醫佐回國「列證人」 今早受偵訊結果曝

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記者會上揭露，王昨晚已回國；台中地檢署今上午傳喚王到案，列證人訊後請回。

王姓獸醫佐是梧棲案例豬場陳姓豬農電話諮詢的對象，王於10月13日、20日向台中市動保處通報有豬隻異常死亡。

中檢為釐清豬瘟一案中，有無涉及違反動物傳染病防治條例、刑法偽造文書等罪嫌，周一（27日）已先依證人身分，傳喚陳姓豬農父子、豬場特約紀姓獸醫師、動保處賴姓技佐等人，經同意後就其等手機鑑識採證、勘驗，訊後諭知4人均請回。

張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記者會表示，針對王姓獸醫佐的行蹤，農業局已掌握到他昨晚回國，王上午接受司法偵詢。

中檢指出，今上午傳訊證人王姓獸醫佐，並經證人同意進行手機鑑識採證，訊畢已諭知請回。

中檢說，另台中市政府10月26日以府授農動豬字第1140329437號函請檢方偵辦部分，檢方於27日收受該函文後，28日分「他」案辦理，就中市政函移違反獸醫師法規定部分，經查獸醫師法相關違反事項是屬行政罰，未涉刑責，此部分宜由主管機關依權責處理。