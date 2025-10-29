快訊

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

范姜彥豐驚爆「粿粿婚內出軌」！劈腿對象是王子

非洲豬瘟王姓獸醫佐回國「列證人」 今早受偵訊結果曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中梧棲爆發全台首例非洲豬瘟。圖／報系資料照
台中梧棲爆發全台首例非洲豬瘟。圖／報系資料照

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記者會上揭露，王昨晚已回國；台中地檢署今上午傳喚王到案，列證人訊後請回。

王姓獸醫佐是梧棲案例豬場陳姓豬農電話諮詢的對象，王於10月13日、20日向台中市動保處通報有豬隻異常死亡。

中檢為釐清豬瘟一案中，有無涉及違反動物傳染病防治條例、刑法偽造文書等罪嫌，周一（27日）已先依證人身分，傳喚陳姓豬農父子、豬場特約紀姓獸醫師、動保處賴姓技佐等人，經同意後就其等手機鑑識採證、勘驗，訊後諭知4人均請回。

張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記者會表示，針對王姓獸醫佐的行蹤，農業局已掌握到他昨晚回國，王上午接受司法偵詢。

中檢指出，今上午傳訊證人王姓獸醫佐，並經證人同意進行手機鑑識採證，訊畢已諭知請回。

中檢說，另台中市政府10月26日以府授農動豬字第1140329437號函請檢方偵辦部分，檢方於27日收受該函文後，28日分「他」案辦理，就中市政函移違反獸醫師法規定部分，經查獸醫師法相關違反事項是屬行政罰，未涉刑責，此部分宜由主管機關依權責處理。

非洲豬瘟 廚餘 獸醫

延伸閱讀

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

案發場採檢非洲豬瘟...出現第4名獸醫？鄭照新：陪同到場

疫情公布後出國...王姓獸醫佐昨晚回國 農業局長：司法偵詢中

非洲豬瘟議題延燒也燒出獸醫荒 新北坦承公職獸醫缺口大

相關新聞

非洲豬瘟王姓獸醫佐回國「列證人」 今早受偵訊結果曝

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記...

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，但實際死豬數量迄今仍兜不攏。非洲豬瘟中央災害應變中心昨指出，化製場會透過三聯單登載豬隻數量，...

案發場採檢非洲豬瘟...出現第4名獸醫？鄭照新：陪同到場

台中爆發全台首例非洲豬瘟，事發後中市府疫調內容不斷修正，昨天又出現第4名動保處的祈姓獸醫師。台中市副市長鄭照新強調，10...

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

台中梧棲爆發首例非洲豬瘟，已啟動第2輪防疫強化措施。台中市副市長鄭照新今強調，第二輪疫調不僅回溯潛伏期，且中央示警值也從...

廚餘共同蒸煮場目標跳票？ 立委要求農業部3個月內提檢討報告

因應非洲豬瘟防疫，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，廚餘如何處理成挑戰。立委今天指出，2026年廚餘共同...

台中9處掩埋場明暫停去化廚餘 環境部：焚化屬緊急選項仍應依規定處理

因應非洲豬瘟防疫，全國暫時實施禁止廚餘養豬，但有市議員發現，台中廚餘直接倒進坑洞內露天堆置，台中市政府今宣布，明日起將停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。