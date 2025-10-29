爆非洲豬瘟全台禁用廚餘餵豬 民代：可活化休耕農地種飼料自給自足

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，如今全面禁用廚餘餵豬，民代認為，應活化境內休耕農地栽種青貯飼料作物，加快替代飼料的檢討，也建立新北廚餘飼料化的機制，同時應加強培育經濟動物獸醫、大型動物獸醫等專業人才。新北市長侯友宜表示，飼料若自己生產，品質應不錯，課程部分需跟中央取得共識。

民進黨議員黃淑君表示，為確保糧食安全，因應本次疫情，全面禁止廚餘餵豬，但過往豬農大量仰賴廚餘養豬的模式，現在衍生出來飼料問題，她認為，新北市有多處休耕的田，可以像三芝區的松樹死亡後，改種植木蘭花，現在很多農田是休耕的狀態，應該要有青貯飼料相關產銷規畫。

侯友宜表示，這點他認同，自己的飼料自己生產，品質把關相信也會不錯，也會有信心，確實可以替代廚餘，但也會考量到成本比較貴。

另外，新北針對廚餘飼料化的進度應該推進，黃淑君表示，現在新北的熟廚餘，市府要求市民瀝乾水分，丟到垃圾車，載到焚化廠處理。萬一含有病毒，待在垃圾車恐有擴散問題。環保局長程大維表示，垃圾車相關設備都會每天消毒，這是固定的流程。

黃淑君提醒，環保局要注意是否可消除相關病毒。過程中廚餘湯汁流露或是沒有裝好，都會導致病毒擴散的疑慮。

另外，黃淑君也指出，現今獸醫的培養著重於寵物（伴侶）獸醫的培養，而忽略了經濟動物獸醫、大型動物獸醫、特殊寵物獸醫、野生動物保護獸醫的培養，雖然都是獸醫，各項專才的培養十分重要，希望新北市政府就近開課，應結合境內職校、大專院校建立人才培育機制，落實經濟動物生產安全。