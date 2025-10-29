禁宰禁運至少10天 陳時中嘉義談防疫「小不忍則大亂」

台中梧棲養豬場日前檢出國內首例非洲豬瘟陽性案例後，中央宣布全國豬隻禁運、禁宰再延長10天，管制至11月6日止。此舉雖為防疫必要措施，但也衝擊溫體豬肉市場及地方小吃業者，不少攤商陸續公告休店。行政院政務委員陳時中今天到嘉義縣出席活動時表示，目前禁運禁宰最少要10天，「小不忍則大亂」，仍要步步為營。

陳時中南下嘉義縣出席「2025年特殊需求者、樂齡長照潔牙觀摩活動」在受訪時表示，防疫工作須步步為營，目前禁宰、禁運期「最少要10天」，每一步都會經過詳細評估再決定下一階段。「小不忍則大亂」，他呼籲民眾不必過度排斥冷凍豬肉，市面上還有其他肉品可選擇，防疫優先、穩定供應最重要。

嘉義縣長翁章梁表示，目前包括嘉義縣在內的各縣市經過訪視與檢驗，尚未發現異常情況，縣府持續監控養豬場與化製場數據，並與養豬戶保持聯繫。他說，非洲豬瘟防疫就像當年防新冠一樣，守得住就不會擴散。豬是農民的財產，大家都很戰戰兢兢，希望能共同守住台灣豬產業安全。