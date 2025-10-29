害引進非洲豬瘟？政院要求境外電商落地納管否則將下架 經長說話了

近日國內發生非洲豬瘟，綠委懷疑可能是中國淘寶等電商平台，將疫區相關產品輸入有關，行政院長卓榮泰要求境外電商限期落地納管。經濟部長龔明鑫29日出席立法院經濟委員會前受訪表示，我國現在禁止中資來台從事廣告業，電商會涉及很多廣告行為，因此中資電商落地會牽涉陸委會、數發部、甚至財政部及交通部等主管機關，須由政院召開跨部會議討論。

綠委認為，放任淘寶、拼多多這一類的電商只提供平台，卻不來台灣落地，若商品有問題消費者恐求償無門。行政院長卓榮泰表示，他將要求經濟部和數發部研究如何讓淘寶和拼多多「限期落地」，如果限期不落地登記、不納入管制的話，將要求這些平台下架。

立法院經濟委員29日審查《電業法第71條之1》等修正草案，龔明鑫出席備詢前受訪表示，針對境外電商納管，因為這牽涉法規、執行面的問題，也與陸委會有相關，會盡快啟動討論。

他表示，中資來台營業管制，是以「行業別」作為基準，但沒有「電商」這個行業別，電商會涉及跨行業別。他提及，台灣是不允許中資來台從事廣告業，但通常電商會涉及很多廣告行為，這部分須與陸委會、電商的主管機關數位發展部再討論，如果要落地的話，怎麼加強管理。

他表示，跨境電商牽涉小包裹運送、安全檢查、稅務等部分，也涉及財政部、交通部等單位，因此仍要由行政院召開跨部會議討論、定案。至於要如何執行與落實，會盡速研究，用最快時間達成院長指示。