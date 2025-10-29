快訊

非洲豬瘟衝擊校園午餐 彰化用冷凍豬肉溯源…改菜單由營養師審查

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中央宣布15天豬隻禁宰禁運，對校園午餐安排帶來影響，彰化縣長王惠美今前往彰化市泰和國小視察校園午餐備餐情形。圖／彰化縣府提供
中央宣布15天豬隻禁宰禁運，對校園午餐安排帶來影響，彰化縣長王惠美今前往彰化市泰和國小視察校園午餐備餐情形。圖／彰化縣府提供

近期因非洲豬瘟疫情，中央宣布15天豬隻禁宰禁運，對校園午餐安排帶來影響，彰化縣長王惠美今前往彰化市泰和國小視察校園午餐備餐情形，關心食材來源、營養管理與防疫措施。她表示，縣府把關所有豬肉食材都須附國產可溯源證明，如CAS，並檢測萊克多巴胺；若供應不足，也會以雞肉、魚肉或豆製品替代。

泰和國小中央廚房今天上午不時飄出烹煮的香氣，工作人員忙進忙出，在確保各項衛生政策的前提下準備中午餐食。王惠美說，各校與廠商溝通調整菜單，由縣府營養師團隊審查確認，兼顧均衡營養與供餐穩定，讓學生吃得均衡又健康。

為減少廚餘並降低防疫風險，縣府也要求合理備餐，並督導廚餘處理業者依規定操作。另一方面，師生出入境不得攜帶肉品，維護校園豬隻穩定，共同防堵疫情。王惠美強調，非洲豬瘟非人畜共通傳染病，經合法檢驗與標示的豬肉可安心食用，家長無須恐慌。

教育處表示，泰和國小中央廚房備餐流程嚴謹，現場展示CAS冷凍豬肉來源證明與檢測試劑，從產地到餐桌全面落實食安管理。目前縣內約9萬學生參加營養午餐，縣府團隊將持續配合中央防疫規範滾動修正午餐供應政策。

彰化縣長王惠美今前往彰化市泰和國小視察校園午餐備餐情形，關心食材來源、營養管理與防疫措施。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美今前往彰化市泰和國小視察校園午餐備餐情形，關心食材來源、營養管理與防疫措施。圖／彰化縣府提供
彰化市泰和國小中央廚房備餐，現場展示CAS冷凍豬肉來源證明與檢測試劑。圖／彰化縣府提供
彰化市泰和國小中央廚房備餐，現場展示CAS冷凍豬肉來源證明與檢測試劑。圖／彰化縣府提供

