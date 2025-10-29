環部：非洲豬瘟防疫緊急 廚餘瀝乾可與垃圾混燒
台中將自30日起停用9處廚餘掩埋場，環境部表示，若有需求可協助調度；而廚餘較一般垃圾難處理，在防範非洲豬瘟緊急情況下，廚餘送至焚化爐瀝乾後，可搭配一般垃圾混燒處理。
因應中央宣布禁止廚餘養豬，台中市政府環保局今天表示，原調度12處掩埋場進行廚餘掩埋，因採取掩埋、焚化發電、沼氣發電等多元處理廚餘，預計30日起停用9處掩埋場。
環境部長彭啓明接受媒體聯訪時表示，已請同仁詢問台中市政府環保局，是否需要協助調度；也注意到廚餘處理的相關議題，會透過各縣市環保局局長會議，協調各縣市的狀況，希望能藉此強化調度機制。
環境部次長沈志修補充，對台中停用9處掩埋場的決定「不意外」，因廚餘較一般家戶廢棄物更難處理，在現在防疫緊急的情況下，將廚餘送至焚化爐瀝乾之後，搭配一般垃圾進行混燒處理，未焚化的垃圾則先進行打包暫存，以解決廚餘處理的困難。
沈志修指出，以屏東為例，過去屏東養豬場會跨縣市（如到台南或高雄）收取廚餘作為飼料，這在過去是沒有問題，但現在防堵非洲豬瘟疫情，廚餘不得進入養豬場。
沈志修說，如果因規定限制，屏東的養豬場不再前往台南或高雄收運廚餘，台南和高雄的環保局必須緊急發包，找民營的清除處理業者收運，以確保學校團膳或餐廳的廚餘能正常收運，使民眾生活不受影響。
