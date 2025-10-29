快訊

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

范姜彥豐驚爆「粿粿婚內出軌」！劈腿對象是王子

環部：非洲豬瘟防疫緊急 廚餘瀝乾可與垃圾混燒

中央社／ 台北29日電

台中將自30日起停用9處廚餘掩埋場，環境部表示，若有需求可協助調度；而廚餘較一般垃圾難處理，在防範非洲豬瘟緊急情況下，廚餘送至焚化爐瀝乾後，可搭配一般垃圾混燒處理。

因應中央宣布禁止廚餘養豬，台中市政府環保局今天表示，原調度12處掩埋場進行廚餘掩埋，因採取掩埋、焚化發電、沼氣發電等多元處理廚餘，預計30日起停用9處掩埋場。

環境部長彭啓明接受媒體聯訪時表示，已請同仁詢問台中市政府環保局，是否需要協助調度；也注意到廚餘處理的相關議題，會透過各縣市環保局局長會議，協調各縣市的狀況，希望能藉此強化調度機制。

環境部次長沈志修補充，對台中停用9處掩埋場的決定「不意外」，因廚餘較一般家戶廢棄物更難處理，在現在防疫緊急的情況下，將廚餘送至焚化爐瀝乾之後，搭配一般垃圾進行混燒處理，未焚化的垃圾則先進行打包暫存，以解決廚餘處理的困難。

沈志修指出，以屏東為例，過去屏東養豬場會跨縣市（如到台南或高雄）收取廚餘作為飼料，這在過去是沒有問題，但現在防堵非洲豬瘟疫情，廚餘不得進入養豬場。

沈志修說，如果因規定限制，屏東的養豬場不再前往台南或高雄收運廚餘，台南和高雄的環保局必須緊急發包，找民營的清除處理業者收運，以確保學校團膳或餐廳的廚餘能正常收運，使民眾生活不受影響。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

廚餘共同蒸煮場目標跳票？ 立委要求農業部3個月內提檢討報告

影／屏東畜牧場混外縣市廚餘「硬闖」焚化廠 檢聲押2男

專家建議永久禁廚餘養豬 陳駿季：廚餘只要處理好就是很好的飼料

廚餘大峽谷？遭卓揆點名…台中開放2焚化廠 清運業怒：大排長龍毀生計

相關新聞

非洲豬瘟王姓獸醫佐回國「列證人」 今早受偵訊結果曝

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記...

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，但實際死豬數量迄今仍兜不攏。非洲豬瘟中央災害應變中心昨指出，化製場會透過三聯單登載豬隻數量，...

案發場採檢非洲豬瘟...出現第4名獸醫？鄭照新：陪同到場

台中爆發全台首例非洲豬瘟，事發後中市府疫調內容不斷修正，昨天又出現第4名動保處的祈姓獸醫師。台中市副市長鄭照新強調，10...

廚餘共同蒸煮場目標跳票？ 立委要求農業部3個月內提檢討報告

因應非洲豬瘟防疫，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，廚餘如何處理成挑戰。立委今天指出，2026年廚餘共同...

議員批中市37家僅查核2家廚餘養豬場 中市府澄清：已查三輪

台中爆發首例非洲豬瘟，民進黨中市議員江肇國今痛批，全國各縣市都積極展開廚餘養豬場稽查，但台中市截至10月27日為止，竟僅...

爆非洲豬瘟全台禁用廚餘餵豬 民代：可活化休耕農地種飼料自給自足

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，如今全面禁用廚餘餵豬，民代認為，應活化境內休耕農地栽種青貯飼料作物，加快替代飼料的檢討，也建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。