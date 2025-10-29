非洲豬瘟案場火焰槍清消 環境部加強稽查禁廚餘

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，台中市政府動用火焰槍清消，環境部今天表示，疫情發生後加強稽查豬場計畫，要求各縣市針對全台435個廚餘養豬場盤查，確認未再蒸煮廚餘，截至目前已有72%豬場完成稽查。

非洲豬瘟前進應變所今天在農業部防檢署台中分署舉辦記者會，由農業部次長杜文珍主持，環境部環境管理署署長顏旭明、農業部畜牧司副司長周志勳、台中市長盧秀燕等人出席。

顏旭明會中表示，環境部加強稽查豬場計畫，疫情發生後，要求各縣市環保局在11月1日前，將全台435個廚餘養豬場盤查一次，確認未再蒸煮廚餘，若視訊發現非空桶等異常會現場查核，截至目前為止，全台有72%豬場完成稽查。

對於台中廚餘養豬場稽查部分，台中市副市長鄭照新表示，24日已完成第一輪現場全市37處廚餘養豬場，並在27、28日完成線上的二、三輪查核工作，相關紀錄都可以在環境部環保稽查處分管制系統（EEMS）表單看到。

針對案例場再次清消，鄭照新說，昨天下午2時至今天凌晨，再將案例場全面清消，並動用火焰槍上陣，也將週邊雜物進行移除，且人員出入與遊蕩動物加強管制。

鄭照新說，中市府根據中央的六項指引全力配合防疫，包括豬場每日訪視、化製場及車輛清消、屠宰場與肉品市場同步清消等。

在廚餘處理部分，鄭照新提到，22日起在全台中新增12處緊急廚餘掩埋場，並陸續採沼氣發電、掩埋、焚化發電並行等措施，明天開始其中9處將停止掩埋，僅維持文山、沙鹿與后里場，並符合中央的指引進行相關掩埋。其中沼氣發電部分，外埔綠能園區每日可處理110公噸生廚餘，約占全市每天1/4廚餘量，每日發電量約1萬度。

至於焚化爐是否還有量能處理廚餘，台中市環保局長陳宏益說，當時焚化爐在設計時熱值都較低，因30年前垃圾分類還不徹底，現在台中3個焚化廠進場垃圾平均熱值較高一點，廚餘的熱值較低，在平衡之下，還在觀察對處理量是否有幫助。

媒體提問養豬場廚餘蒸煮若未依規定的相關罰則，顏旭明說明，在申報上會做警示，若申報有遺漏就要加強稽查，必須依規定蒸煮1小時、持續90度以上，若未依規定可依廢棄物清理法開罰，若是一般家庭廚餘可處1200元至6000元，事業廚餘可處6000元至300萬元。