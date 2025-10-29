快訊

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

范姜彥豐驚爆「粿粿婚內出軌」！劈腿對象是王子

非洲豬瘟防疫封存肉品 侯友宜盼驗後銷毀更安心

中央社／ 新北29日電

台中一家養豬場爆發非洲豬瘟，新北封存來自染疫案場肉品80公斤，民進黨議員要求封存肉品應銷毀，新北市長侯友宜表示，要驗後再銷毀，這樣才比較安心，希望中央協助檢驗。

新北市議會市政總質詢，民進黨議員廖宜琨等多人進行聯合質詢，他們當場請侯友宜吃豬肉漢堡，希望市府能多協助新北豬農渡過這波非洲豬瘟疫情。

議員張嘉玲表示，經她聯絡行政院，陳時中政委辦公室表示，中央防疫上對染疫案場採最嚴格措施，肉品一律銷毀，以斷絕任何可能傳播風險。她質疑，新北封存的80公斤還要驗什麼？為何不直接銷毀。

侯友宜表示，他家過去賣豬肉，台灣豬肉最好吃。爆發疫情就召開應變會議並進行清查，查出有染疫案場肉品流入新北市688公斤，其中140公斤退貨，80公斤封存，希望中央能依權責協助檢驗，以了解有無非洲豬瘟病毒，但中央都沒有回覆。

侯友宜表示，要驗後才能銷毀，這樣才比較安心，中央10月26日召開防疫會議時，他當時就視訊向行政院長卓榮泰反映，請求協助檢驗肉品都未獲回應。

議員鄭宇恩詢問新北是否比照其他縣市禁止廚餘養豬，侯友宜表示，這是跨區域防疫權責，新北會全力配合中央政策，現階段，新北廚餘養豬場以防疫為重，66場目前全部改飼料養豬。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

議員指詐團假借市府名義行騙 新北：幸無損失

民進黨團要求新北普發現金加碼 盼侯友宜別讓市民失望

民代籲新北設置智慧遮陽傘 侯友宜允3個月內擇點試辦

教室漏水電線故障…民代籲竹圍國小望海樓改建 侯友宜允勘查

相關新聞

非洲豬瘟王姓獸醫佐回國「列證人」 今早受偵訊結果曝

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記...

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，但實際死豬數量迄今仍兜不攏。非洲豬瘟中央災害應變中心昨指出，化製場會透過三聯單登載豬隻數量，...

案發場採檢非洲豬瘟...出現第4名獸醫？鄭照新：陪同到場

台中爆發全台首例非洲豬瘟，事發後中市府疫調內容不斷修正，昨天又出現第4名動保處的祈姓獸醫師。台中市副市長鄭照新強調，10...

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

台中梧棲爆發首例非洲豬瘟，已啟動第2輪防疫強化措施。台中市副市長鄭照新今強調，第二輪疫調不僅回溯潛伏期，且中央示警值也從...

廚餘共同蒸煮場目標跳票？ 立委要求農業部3個月內提檢討報告

因應非洲豬瘟防疫，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，廚餘如何處理成挑戰。立委今天指出，2026年廚餘共同...

台中9處掩埋場明暫停去化廚餘 環境部：焚化屬緊急選項仍應依規定處理

因應非洲豬瘟防疫，全國暫時實施禁止廚餘養豬，但有市議員發現，台中廚餘直接倒進坑洞內露天堆置，台中市政府今宣布，明日起將停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。