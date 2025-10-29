非洲豬瘟防疫封存肉品 侯友宜盼驗後銷毀更安心

台中一家養豬場爆發非洲豬瘟，新北封存來自染疫案場肉品80公斤，民進黨議員要求封存肉品應銷毀，新北市長侯友宜表示，要驗後再銷毀，這樣才比較安心，希望中央協助檢驗。

新北市議會市政總質詢，民進黨議員廖宜琨等多人進行聯合質詢，他們當場請侯友宜吃豬肉漢堡，希望市府能多協助新北豬農渡過這波非洲豬瘟疫情。

議員張嘉玲表示，經她聯絡行政院，陳時中政委辦公室表示，中央防疫上對染疫案場採最嚴格措施，肉品一律銷毀，以斷絕任何可能傳播風險。她質疑，新北封存的80公斤還要驗什麼？為何不直接銷毀。

侯友宜表示，他家過去賣豬肉，台灣豬肉最好吃。爆發疫情就召開應變會議並進行清查，查出有染疫案場肉品流入新北市688公斤，其中140公斤退貨，80公斤封存，希望中央能依權責協助檢驗，以了解有無非洲豬瘟病毒，但中央都沒有回覆。

侯友宜表示，要驗後才能銷毀，這樣才比較安心，中央10月26日召開防疫會議時，他當時就視訊向行政院長卓榮泰反映，請求協助檢驗肉品都未獲回應。

議員鄭宇恩詢問新北是否比照其他縣市禁止廚餘養豬，侯友宜表示，這是跨區域防疫權責，新北會全力配合中央政策，現階段，新北廚餘養豬場以防疫為重，66場目前全部改飼料養豬。