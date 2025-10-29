快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
非洲豬瘟中央前進應變所今開記者會。記者余采瀅／攝影
非洲豬瘟中央前進應變所今開記者會。記者余采瀅／攝影

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，但實際死豬數量迄今仍兜不攏。非洲豬瘟中央災害應變中心昨指出，化製場會透過三聯單登載豬隻數量，但目前甲、丙聯卻數量不合，已請台中市府盡快釐清，確保斃死豬沒流入市面。台中市副市長鄭照新今表示，疑似發現有三聯單塗改，10月26日已送檢調調查，如有偽照文書定會追究責任。

農業部規定養豬場的豬隻死亡時，飼主須填報三聯單持有丙聯，甲、乙聯由化製車駕駛隨車攜帶，運抵化製場後供核對並留存甲聯，乙聯再由化製場匯集送交所在地動物防疫機關。

化製三聯單是透過複寫，甲乙丙三聯數量應該一致。防檢署組長林志憲昨指出，依台中市府27日晚間提交的初步疫調顯示，梧棲場部分天數三聯單的甲聯與丙聯數字不一，已請台中市府盡速釐清，確保斃死豬隻無外流。

非洲豬瘟中央前進應變所今開記者會，媒體詢問，化製廠三聯單對不起來？鄭照新表示，疑似發現有三聯單塗改，10月26日已送檢調調查，如有偽照文書一定會追究責任。

中市府原公布該案場死亡豬隻是117頭，後改為116頭，昨天又更正為78頭，數字迄今對不起來。農業局長張敬昌昨表示，豬隻死亡會送化製場，化製場都有三聯單，這是最準確的，117或116頭來自飼主口述，可能會有記憶力不準確的狀況。

相關新聞

非洲豬瘟王姓獸醫佐回國「列證人」 今早受偵訊結果曝

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記...

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，但實際死豬數量迄今仍兜不攏。非洲豬瘟中央災害應變中心昨指出，化製場會透過三聯單登載豬隻數量，...

案發場採檢非洲豬瘟...出現第4名獸醫？鄭照新：陪同到場

台中爆發全台首例非洲豬瘟，事發後中市府疫調內容不斷修正，昨天又出現第4名動保處的祈姓獸醫師。台中市副市長鄭照新強調，10...

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

台中梧棲爆發首例非洲豬瘟，已啟動第2輪防疫強化措施。台中市副市長鄭照新今強調，第二輪疫調不僅回溯潛伏期，且中央示警值也從...

廚餘共同蒸煮場目標跳票？ 立委要求農業部3個月內提檢討報告

因應非洲豬瘟防疫，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，廚餘如何處理成挑戰。立委今天指出，2026年廚餘共同...

台中9處掩埋場明暫停去化廚餘 環境部：焚化屬緊急選項仍應依規定處理

因應非洲豬瘟防疫，全國暫時實施禁止廚餘養豬，但有市議員發現，台中廚餘直接倒進坑洞內露天堆置，台中市政府今宣布，明日起將停...

