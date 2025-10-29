疑豬肉郵寄包裹千件僅罰9件 首次輸入非故意還可免罰

立院內政委員會今邀相關部會針對防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制等作為，專題報告並備詢。國民黨立委牛煦庭說，郵寄含豬肉製品包裹入境罰則，卻有免罰漏洞。防檢署表示，有時包裹寄件人與收件人對不起來，1千件中實際裁罰數僅9件。關務署表示，站在查驗機關立場，刪除免罰條款確實可有嚇阻效果。

牛煦庭在質詢時，確認非洲豬瘟病毒並不會在台灣本土產生，必定是從境外移入，因此特別針對邊境檢疫措施提出質詢。牛問及包裹郵件的檢驗裁罰件數，農業部動植物防疫檢疫署長杜麗華表示，因為有時包裹寄件人時常與收件人對不起來，因此雖然有查到疑似案件1000件，但是實際裁罰數僅有9件。

牛煦庭說，農業部依據「動物傳染病防治條例」第28條第1項第2款公告的「停止自發生非洲豬瘟之國家（地區）以郵遞寄送輸入豬肉產品」條款中，竟有「首次輸入非故意者，不予處罰」的免罰條款，無法有效嚇阻民眾的僥倖心態，認為反正政府會實施邊境檢疫把關，而輕視防堵疫情的重要性，更會增加邊境檢疫的執法負擔。

針對牛煦庭是否贊成刪除免罰條款？財政部關務署長彭英偉表示，站在查驗機關的立場，刪除後可以產生重罰嚇阻效果，應予支持。牛煦庭要求農業部在3日內提出檢討修正的方向，以盡速彌補防疫制度上的破網。