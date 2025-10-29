綠委要求查非洲豬瘟漏洞　農業部：台中資料欠缺

立委蘇巧慧和張宏陸今天都關切非洲豬瘟疫情，要求查明漏洞以加強防堵，認為台中市府已不可信，中央應強力處理；農業部說，中市府資料欠缺且未釐清疑點，允諾會加強處理疫情。

立法院內政委員會上午進行「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」專題報告並備質詢。

民進黨立委蘇巧慧質詢指出，台灣近7年來的非洲豬瘟防疫工作都做得很好，如今國內卻發生首起疫情，認為現在防疫工作的重中之重，應該是嚴防國內疫情擴大和查清原因，否則邊境如何管制、防堵也沒用。

蘇巧慧表示，這次疫情爆發時序，首先為10日出現豬隻死亡個案出現；14日賴姓獸醫師到場訪視、但未採檢；20日賴姓和祈姓獸醫師到場，才終於採檢。現在坊間爭點似乎變成未有典型症狀而不能強制採檢，但依動物傳染病防治法第17條相關規定就應通報、採檢，「簡單說就是到底有無警覺性」。

她說，現在的標準應該就是要從嚴，警覺性要提高，一個300頭豬的養豬場死了20頭豬，一般人都知道有異常，難道不用採檢。且非洲豬瘟潛伏期有15天，10日前的豬究竟有無出去也不知道，防疫是中央和地方共同的事，現在就是要找出漏洞到底在哪裡、才能補。

農業部動植物防疫檢疫署長杜麗華答詢表示，此案在14日之前有5次異常狀況，承認一次死了20頭豬是異常狀況，絕對要有後續處理，台中市動保處需回報資料給中央。

杜麗華提到，根據系統警示資料顯示，自9月1日起至10月21日共抽驗106頭豬，但台中市政府僅回報78頭豬，所以現在要求台中市政府應釐清疫調真正死亡數，但目前相關資料仍不明確。

她表示，已經一再要求台中市政府提供疫調來源、死亡數和三聯單等資料，昨天下午已將資料送專家委員會審視，經初步審視後，有要求台中市政府需補充說明詳細意見。

民進黨籍立委張宏陸也關切問到，此案究竟有無疏忽，防堵非洲豬瘟跨部會單位已成立7年多，中央和地方誰的疏失較多，另全國有無第2處養豬場染疫。

張宏陸認為，若該防堵的工作都有做，病毒究竟從哪個漏洞而來，質疑疫情拖了一個多星期才讓大家知道，這是態度問題，大家都要幫忙防堵，以防疫情擴散至國內其他養豬場，認為台中市政府已如此不可靠和不能信任，中央該強力處理就強力處理。

杜麗華表示，有疏忽才會造成疫情發生，案例發生絕對有值得檢討之處，目前進行全國性防疫，以避免疫情擴散；目前沒有第2處養豬場發生疫情，但潛伏期15天還沒過，台中案場經加強清消後仍有病毒殘留，抽驗14個樣品仍有2個陽性。

她說，針對疏失之處，目前仍在疫調中，大家都要檢討，自己也會檢討，目前台中市政府的資料很欠缺、不足，且待釐清事項也未釐清。允諾中央政府會加強處理。