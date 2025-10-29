快訊

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

范姜彥豐驚爆「粿粿婚內出軌」！劈腿對象是王子

農業部：台中非洲豬瘟案場 基因定序最快31日出爐

中央社／ 台北29日電

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部長陳駿季今天說，基因定序結果最快31日出爐，進一步確認可能病毒來源。農業部統計過去邊境管制數據，以中國檢出最多，其次包含越南、泰國等。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢。

根據農業部報告，農業部防檢署自民國107年起已建立早期預警機制，採樣檢驗旅客違規攜帶、機場港口棄置及非法輸入的豬肉產品，截至今年10月23日已檢測9511件樣本，其中997件呈病毒核酸陽性。

國民黨立委邱鎮軍、廖偉翔認為，若國內過去沒有非洲豬瘟的案例，那就是境外傳入，代表「食安五環」在邊境管制出了問題。

國民黨立委王育敏追問邊境管制情況，及現在是否已經確認病毒株的來源國。

農業部說明，邊境管制肉品中，其中來自於中國計1125件、檢出陽性147件為最大宗；其他包含越南69件、檢出13件；泰國168件、檢出7件。

農業部長陳駿季答詢表示，目前疫調都還在進行中，還沒有辦法很確定，還在基因定序的過程；第一時間表達的是某一段基因的片段與越南相似，結果預計最快31日出爐。

陳駿季重申，針對來自於疫區的旅客，由於是高風險區，行李是100%經X光檢查；過去台灣沒有非洲豬瘟的傳染途徑，首例一定是境外來；第一關就是邊境攔阻，若有漏網之魚，就要依靠廚餘蒸煮、落實稽查才不會有問題。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

廚餘共同蒸煮場目標跳票？ 立委要求農業部3個月內提檢討報告

影／檢討廚餘養豬？ 陳駿季：處理好就是很好的飼料

農業部將開專家會議釐清非洲豬瘟疫調 並提補助方案

專家建議永久禁廚餘養豬 陳駿季：廚餘只要處理好就是很好的飼料

相關新聞

非洲豬瘟王姓獸醫佐回國「列證人」 今早受偵訊結果曝

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記...

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，但實際死豬數量迄今仍兜不攏。非洲豬瘟中央災害應變中心昨指出，化製場會透過三聯單登載豬隻數量，...

案發場採檢非洲豬瘟...出現第4名獸醫？鄭照新：陪同到場

台中爆發全台首例非洲豬瘟，事發後中市府疫調內容不斷修正，昨天又出現第4名動保處的祈姓獸醫師。台中市副市長鄭照新強調，10...

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

台中梧棲爆發首例非洲豬瘟，已啟動第2輪防疫強化措施。台中市副市長鄭照新今強調，第二輪疫調不僅回溯潛伏期，且中央示警值也從...

廚餘共同蒸煮場目標跳票？ 立委要求農業部3個月內提檢討報告

因應非洲豬瘟防疫，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，廚餘如何處理成挑戰。立委今天指出，2026年廚餘共同...

台中9處掩埋場明暫停去化廚餘 環境部：焚化屬緊急選項仍應依規定處理

因應非洲豬瘟防疫，全國暫時實施禁止廚餘養豬，但有市議員發現，台中廚餘直接倒進坑洞內露天堆置，台中市政府今宣布，明日起將停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。