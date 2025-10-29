農業部：台中非洲豬瘟案場 基因定序最快31日出爐

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部長陳駿季今天說，基因定序結果最快31日出爐，進一步確認可能病毒來源。農業部統計過去邊境管制數據，以中國檢出最多，其次包含越南、泰國等。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢。

根據農業部報告，農業部防檢署自民國107年起已建立早期預警機制，採樣檢驗旅客違規攜帶、機場港口棄置及非法輸入的豬肉產品，截至今年10月23日已檢測9511件樣本，其中997件呈病毒核酸陽性。

國民黨立委邱鎮軍、廖偉翔認為，若國內過去沒有非洲豬瘟的案例，那就是境外傳入，代表「食安五環」在邊境管制出了問題。

國民黨立委王育敏追問邊境管制情況，及現在是否已經確認病毒株的來源國。

農業部說明，邊境管制肉品中，其中來自於中國計1125件、檢出陽性147件為最大宗；其他包含越南69件、檢出13件；泰國168件、檢出7件。

農業部長陳駿季答詢表示，目前疫調都還在進行中，還沒有辦法很確定，還在基因定序的過程；第一時間表達的是某一段基因的片段與越南相似，結果預計最快31日出爐。

陳駿季重申，針對來自於疫區的旅客，由於是高風險區，行李是100%經X光檢查；過去台灣沒有非洲豬瘟的傳染途徑，首例一定是境外來；第一關就是邊境攔阻，若有漏網之魚，就要依靠廚餘蒸煮、落實稽查才不會有問題。