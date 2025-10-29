協助度過非洲豬瘟疫情衝擊 高市宣布「免收」攤位使用費1個月

國內爆發非洲豬瘟疫情，中央宣布全台豬隻至11月6日中午12時前禁運、禁宰，導致肉攤暫時歇業影響生計，鑑此高雄市政府今天宣布，免收攤位使用費1個月，協助攤商度過防疫期。

高雄市公有零售市場許多豬肉攤商因應非洲豬瘟疫情，已自主暫停營業。高雄市經發局於23日起，並啟動市場監控機制，持續密切掌握全市各公有及民有市場地豬肉供應與價格情形，並即時通報與應變。

近日高市府消保官、衛生局及經濟發展局持續前往各市場稽查供應狀況及產品來源標示，把關食品安全。另為照顧豬肉攤商生計，市長陳其邁今天指示全面免收豬肉攤商攤位使用費1個月，並對對受這波疫情衝擊的攤商，研議提供支援方案。

市府也提醒，消費者在生鮮超市購買時務必選擇CAS標誌之冷藏肉品，或多元選擇替代性且貨源穩定的雞肉、牛肉、羊肉、魚類及蛋製品等。同時理性購買、避免搶購或囤貨，並勿散播未經證實之訊息，共同維護市場秩序與社會安定。