快訊

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

范姜彥豐驚爆「粿粿婚內出軌」！劈腿對象是王子

協助度過非洲豬瘟疫情衝擊 高市宣布「免收」攤位使用費1個月

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
因應非洲豬瘟疫情，高雄市政府今天宣布免收攤位使用費1個月，協助攤商度過防疫期。記者劉學聖／攝影
因應非洲豬瘟疫情，高雄市政府今天宣布免收攤位使用費1個月，協助攤商度過防疫期。記者劉學聖／攝影

國內爆發非洲豬瘟疫情，中央宣布全台豬隻至11月6日中午12時前禁運、禁宰，導致肉攤暫時歇業影響生計，鑑此高雄市政府今天宣布，免收攤位使用費1個月，協助攤商度過防疫期。

高雄市公有零售市場許多豬肉攤商因應非洲豬瘟疫情，已自主暫停營業。高雄市經發局於23日起，並啟動市場監控機制，持續密切掌握全市各公有及民有市場地豬肉供應與價格情形，並即時通報與應變。

近日高市府消保官、衛生局及經濟發展局持續前往各市場稽查供應狀況及產品來源標示，把關食品安全。另為照顧豬肉攤商生計，市長陳其邁今天指示全面免收豬肉攤商攤位使用費1個月，並對對受這波疫情衝擊的攤商，研議提供支援方案。

市府也提醒，消費者在生鮮超市購買時務必選擇CAS標誌之冷藏肉品，或多元選擇替代性且貨源穩定的雞肉、牛肉、羊肉、魚類及蛋製品等。同時理性購買、避免搶購或囤貨，並勿散播未經證實之訊息，共同維護市場秩序與社會安定。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

影／非洲豬瘟衝擊基隆小吃之都 謝國樑：擬用災害準備金研擬補助

案發場採檢非洲豬瘟...出現第4名獸醫？鄭照新：陪同到場

近年處理179例海漂豬 管碧玲：每隻豬屍都假設是「非洲豬瘟」

桃園逾百攤豬肉攤商供貨中斷 張善政：免收市場使用費

相關新聞

非洲豬瘟王姓獸醫佐回國「列證人」 今早受偵訊結果曝

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記...

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，但實際死豬數量迄今仍兜不攏。非洲豬瘟中央災害應變中心昨指出，化製場會透過三聯單登載豬隻數量，...

案發場採檢非洲豬瘟...出現第4名獸醫？鄭照新：陪同到場

台中爆發全台首例非洲豬瘟，事發後中市府疫調內容不斷修正，昨天又出現第4名動保處的祈姓獸醫師。台中市副市長鄭照新強調，10...

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

台中梧棲爆發首例非洲豬瘟，已啟動第2輪防疫強化措施。台中市副市長鄭照新今強調，第二輪疫調不僅回溯潛伏期，且中央示警值也從...

廚餘共同蒸煮場目標跳票？ 立委要求農業部3個月內提檢討報告

因應非洲豬瘟防疫，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，廚餘如何處理成挑戰。立委今天指出，2026年廚餘共同...

台中9處掩埋場明暫停去化廚餘 環境部：焚化屬緊急選項仍應依規定處理

因應非洲豬瘟防疫，全國暫時實施禁止廚餘養豬，但有市議員發現，台中廚餘直接倒進坑洞內露天堆置，台中市政府今宣布，明日起將停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。