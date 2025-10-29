非洲豬瘟禁宰休市 台南宣布豬肉攤租金減免…議員盼擴大

因非洲豬瘟疫情，台南市部分傳統市場豬肉攤依中央防疫規範暫停營業。全市59處公有零售市場約294個豬肉攤受到影響。市府宣布，禁宰期間公有市場豬肉攤將減免使用費，並已發函58處民有市場，鼓勵比照辦理，以減輕攤商營運負擔。

市議員陳怡珍指出，市場內逾800個依賴豬肉原料的小吃及肉製品攤也受波及，呼籲市府擴大租金減免或補助範圍，確保整體市場經濟穩定。經發局表示將研議相關措施。

市長黃偉哲表示，非洲豬瘟防疫攸關食品安全與產業穩定，市府將全力配合中央政策，並以保障攤商生計為優先考量。傳統市場是市民日常生活的重要據點，市府除了減免攤商於禁宰豬隻期間的使用費外，同時也密切追蹤中央補助政策動向，後續積極協助攤商爭取相關補助，降低豬瘟疫情對攤商經營的衝擊。

經發局長張婷媛指出，市府已啟動跨局處協調機制，持續掌握各市場攤商營運情形，並提供必要的輔導與協助，共同維護市場經濟穩定與食品供應安全；亦要求各市場加強場內環境清潔與消毒作業，嚴格查驗豬肉產品來源及衛生管理，確保市場衛生安全。

市場處代理處長林士群表示，市府已加強稽查力道，要求販售庫存或冷凍豬肉的攤商提供合法來源憑證，以確保食品可追溯性，維護食安並守護市民健康。

因應非洲豬瘟疫情，農業部自10月22日起全國實施「禁宰、禁運豬隻」15日措施。台南市294個販售豬肉的攤位自10月23日禁止販售溫體及新鮮豬肉後，多數攤商被迫休市。

市府宣布針對受到衝擊的豬肉攤商，市場處已擬定攤（鋪）商援助計畫，公有市場部分將依禁宰天數（目前為15天）停止收取使用費，民有市場則已函請各市場管理委員會研議減收租金或提出因應措施。

陳怡珍肯定市府推出租金減免方案，協助豬肉攤業者度過停宰期間的營運困境，但市場內除了豬肉攤外，仍有超過800個販售肉乾、香腸、火腿等相關產品的攤商，以及依賴豬肉作為主要原料的飲食攤，也因無法取得原料而被迫停業，營收大幅下滑。

陳怡珍呼籲，市府在執行租金減免政策時，應將受豬肉供應中斷波及的飲食及肉製品攤商一併納入減租或補助範圍，讓整體市場經濟體系能共同穩定下來。