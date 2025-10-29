影／非洲豬瘟衝擊基隆小吃之都 謝國樑：擬用災害準備金研擬補助
今天市議會定期會首日，市議員張顥瀚提出臨時動議表示，因為台中爆發非洲豬瘟，希望針對受影響的公有市場、零售豬肉攤商減免攤位租金，並主動研擬店家停業、歇業的損失補貼方案。
張顥瀚表示，基隆小吃店很多，影響也很大，針對小吃業者、零售業者衝擊非常大，應有整體的評估及補貼辦法。
議員張芳麗則說，租金通常不多，幫助有限，建議在水電方面進行補助才有實際的幫助。
議員吳驊珈表示，先前政府曾在新冠肺炎疫情時設立受疫情影響產業補貼相關辦法可以參考，建議基隆市政府研擬此次受豬隻疫情影響的餐廳、攤販等產業補貼，並統籌所有的補貼資訊，協助受災市民度過難關。
議員呂美玲說，可以順勢清查是使用冷凍豬、溫體豬，在食品安全的未來的稽查也可以更落實，讓未來的保護更全面。
基隆市府產發處長蔡馥嚀表示，目前禁運是15天，針對公有市場、零售市場攤位租金減免的部分，會帶回去研議，基本上應該是沒有問題；至於豬肉市場零售的部分，會再全面盤檢，對整體的影響層面因應。市府統計，全有市場零售豬肉攤商有42家。
議長童子瑋決議，通過臨時動議，請市府針對公有市場、零售市場攤商的營業損失，研議租金減免及補貼方案，減輕經濟壓力。
市長謝國樑表示，基隆雖沒有養豬產業，但基隆是小吃之都，有非常多小吃攤商都有使用豬肉，也括滷肉飯等小吃都受到影響，會和產發處討論可動用財源，將請示中央可否動用基隆的災害準備金。市府以感同身受、努力思考的方向解決問題，至於協助方案具體內容，會再進一步討論。
