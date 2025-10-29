非洲豬瘟案！卓榮泰放話追查行政疏失 盧秀燕：絕不包庇寬貸

台中市府防堵非洲豬瘟疫情，從疫調、案場清消到廚餘處理都遭中央點名；行政院長卓榮泰昨表示，「追查所有溯源關於行政作業上的缺失」。台中市長盧秀燕今表示，中市府同步行政調查，如同仁在案件中有疏失，絕不包庇寬貸，但多數同仁日以繼夜防疫，這些人也要獎勵，賞罰有分。

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，行政院政委陳時中指地方消毒SOP有疏漏。卓榮泰昨表示，共同的敵人只有病毒，中央、地方要合作得到勝利，將追查行政作業疏失、全面展開疫調。

盧秀燕今表示，台中市府同步行政調查，在案件中如果同仁有疏失，絕不包庇寬貸。另外多數同仁日以繼夜進行防疫任務，案情結束後，這些人也要獎勵，賞罰有分。

盧秀燕說，防疫視同作戰，時間是寶貴資源，中央昨天傍晚下最新指引，市府連夜召集防災應變會議，根據最新指引做最新的任務調整與分配，同仁忙到深夜做防疫工作。

盧秀燕強調，台中市府秉持「查到哪、講到哪、辦到哪」，從非洲豬瘟爆發第一天，最大目標就是把疫情鎖在案場「不外溢」，最短時間達到清零。台中市府全體總動員，就是要把疫情擋下來，守護台中、台灣。