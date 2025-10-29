快訊

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

丁學文專欄／AI狂潮的債務質變 融資結構將成未爆彈？

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

非洲豬瘟案！卓榮泰放話追查行政疏失 盧秀燕：絕不包庇寬貸

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
行政院長卓榮泰昨表示要追查行政作業缺失；台中市長盧秀燕今表示，中市府同步行政調查，如同仁在案件中有疏失，絕不包庇寬貸。記者余采瀅／攝影
行政院長卓榮泰昨表示要追查行政作業缺失；台中市長盧秀燕今表示，中市府同步行政調查，如同仁在案件中有疏失，絕不包庇寬貸。記者余采瀅／攝影

台中市府防堵非洲豬瘟疫情，從疫調、案場清消到廚餘處理都遭中央點名；行政院長卓榮泰昨表示，「追查所有溯源關於行政作業上的缺失」。台中市長盧秀燕今表示，中市府同步行政調查，如同仁在案件中有疏失，絕不包庇寬貸，但多數同仁日以繼夜防疫，這些人也要獎勵，賞罰有分。

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，行政院政委陳時中指地方消毒SOP有疏漏。卓榮泰昨表示，共同的敵人只有病毒，中央、地方要合作得到勝利，將追查行政作業疏失、全面展開疫調。

盧秀燕今表示，台中市府同步行政調查，在案件中如果同仁有疏失，絕不包庇寬貸。另外多數同仁日以繼夜進行防疫任務，案情結束後，這些人也要獎勵，賞罰有分。

盧秀燕說，防疫視同作戰，時間是寶貴資源，中央昨天傍晚下最新指引，市府連夜召集防災應變會議，根據最新指引做最新的任務調整與分配，同仁忙到深夜做防疫工作。

盧秀燕強調，台中市府秉持「查到哪、講到哪、辦到哪」，從非洲豬瘟爆發第一天，最大目標就是把疫情鎖在案場「不外溢」，最短時間達到清零。台中市府全體總動員，就是要把疫情擋下來，守護台中、台灣。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

影／亞非論壇今登場 卓榮泰：共建安全公義國際秩序

徐巧芯批66架F-16V戰機「什麼都沒有」 卓榮泰：已提法律動作及追償

台中爆非洲豬瘟…卓榮泰點名台中檢討廚餘政策 藍委搬資料籲別轉移焦點

淘寶、拼多多成非洲豬瘟破口？ 卓榮泰：境外電商限期不落地就下架

相關新聞

疫情公布後出國...王姓獸醫佐昨晚回國 農業局長：司法偵詢中

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記...

案發場採檢非洲豬瘟...出現第4名獸醫？鄭照新：陪同到場

台中爆發全台首例非洲豬瘟，事發後中市府疫調內容不斷修正，昨天又出現第4名動保處的祈姓獸醫師。台中市副市長鄭照新強調，10...

廚餘共同蒸煮場目標跳票？ 立委要求農業部3個月內提檢討報告

因應非洲豬瘟防疫，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，廚餘如何處理成挑戰。立委今天指出，2026年廚餘共同...

影／非洲豬瘟衝擊基隆小吃之都 謝國樑：擬用災害準備金研擬補助

台中爆發非洲豬瘟，基隆雖然沒有養豬產業，但小吃店、豬肉攤商非常多，停運造成的影響很大，不少攤商已停業，藍綠民代今天在定期...

非洲豬瘟案！卓榮泰放話追查行政疏失 盧秀燕：絕不包庇寬貸

台中市府防堵非洲豬瘟疫情，從疫調、案場清消到廚餘處理都遭中央點名；行政院長卓榮泰昨表示，「追查所有溯源關於行政作業上的缺...

近年處理179例海漂豬 管碧玲：每隻豬屍都假設是「非洲豬瘟」

立法院內政委員會上午邀請內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。