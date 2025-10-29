近年處理179例海漂豬 管碧玲：每隻豬屍都假設是「非洲豬瘟」

立法院內政委員會上午邀請內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。

海洋委員會主委管碧玲會前受訪表示，海巡署最主要是職責是邊境管理，包括配合關務署聯合檢查小三通的乘客、貨物，海巡也有偵搜犬去聞肉片，確實偶爾抓到小三通旅客從中國大陸攜帶肉品，海巡會防堵在境外。