近年處理179例海漂豬 管碧玲：每隻豬屍都假設是「非洲豬瘟」

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
海洋委員會主委管碧玲會前受訪表示，海巡署最主要是職責是邊境管理，包括配合關務署聯合檢查小三通的乘客、貨物，海巡也有偵搜犬去聞肉片，確實偶爾抓到小三通旅客從中國大陸攜帶肉品，海巡會防堵在境外。記者曾學仁／攝影
海洋委員會主委管碧玲會前受訪表示，海巡署最主要是職責是邊境管理，包括配合關務署聯合檢查小三通的乘客、貨物，海巡也有偵搜犬去聞肉片，確實偶爾抓到小三通旅客從中國大陸攜帶肉品，海巡會防堵在境外。記者曾學仁／攝影

立法院內政委員會上午邀請內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。

海洋委員會主委管碧玲會前受訪表示，海巡署最主要是職責是邊境管理，包括配合關務署聯合檢查小三通的乘客、貨物，海巡也有偵搜犬去聞肉片，確實偶爾抓到小三通旅客從中國大陸攜帶肉品，海巡會防堵在境外。

管碧玲表示，另外就是岸際豬屍，每一隻發現的豬屍，相關人員都會穿防護衣去控制現場並採檢，依據防檢局判斷決定是否帶回去處理，但一定都會清消、焚燒、掩埋，「從非洲豬瘟至今有179案例，其中20案例是陽性，豬屍問題，做凊消，基本上去汙染豬場機率較低，非常重視處理SOP，基本上是假設發現每一隻豬屍，我們都假設是非洲豬瘟，從這個假設下去處理。」海委會事後補充，179件案例是從107年至114年。

立法院內政委員會上午邀請內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢，財政部關務署彭英偉（中）說明。記者曾學仁／攝影
立法院內政委員會上午邀請內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢，財政部關務署彭英偉（中）說明。記者曾學仁／攝影
立法院內政委員會上午邀請內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢，農業部動植物防疫檢疫署署長杜麗華（右二）說明。記者曾學仁／攝影
立法院內政委員會上午邀請內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢，農業部動植物防疫檢疫署署長杜麗華（右二）說明。記者曾學仁／攝影

非洲豬瘟 廚餘

