桃園逾百攤豬肉攤商供貨中斷 張善政：免收市場使用費

非洲豬瘟疫情持續發展，桃園市長張善政今天主持市政會議，表示市府已完成全市261家養豬場的疫調，沒有疫情出現，但會持續加強查緝、防堵疫情；由於中央禁運、禁宰豬隻，桃園16座公有市場約103攤豬肉攤商出現供貨中斷，市府也決定回溯自10月22日起到恢復屠宰作業前，暫時免收市場使用費，希望減輕攤商負擔。

張善政說，此次疫情從10月22日開始爆出，當天早上10時多中央開記者會，農業局長陳冠義隨即回報農業局有8項因應作為，後續又增至10項，感謝相關局處能主動應變，值得肯定。市府也會同農業、衛生、環保與教育局等局處成立跨局處因應小組處理。

張善政表示，跨局處因應小組共啟動10道防線，包括完成全市261家養豬場的疫調，欣慰的是目前沒有疫情出現，後續也持續查緝、加強攔截可疑肉品、啟動廚餘防疫機制，目前也估計將運用5千萬元的第二預備金協助業者補貼等措施。

「除了防堵疫情，我們最關心的，是疫情對業者的衝擊」。張善政也說，因應中央的禁運、禁宰措施，桃園16座公有市場中，約有103攤豬肉攤商出現供貨中斷、無法營業的情形。因此決定回溯自10月22日起暫時免收市場使用費，市府不會讓攤商獨自面對。

張善政強調，雖然現在桃園沒有出現疫情，但還是不能鬆懈，請農業局加強疫調、環保局強化廚餘處理、衛生局把關肉品去向追蹤、教育局監管營養午餐供應等，一關一關做好；也搶相關局處持續盤點，針對業者、消費者的需求提出更具體的協助，一起度過這次的難關。