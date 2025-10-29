快訊

桃園逾百攤豬肉攤商供貨中斷 張善政：免收市場使用費

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
非洲豬瘟疫情持續發展，桃園市長張善政今天主持市政會議，表示市府已完成全市261家養豬場的疫調，沒有疫情出現，但會持續加強查緝、防堵疫情。記者張裕珍／攝影
非洲豬瘟疫情持續發展，桃園市長張善政今天主持市政會議，表示市府已完成全市261家養豬場的疫調，沒有疫情出現，但會持續加強查緝、防堵疫情。記者張裕珍／攝影

非洲豬瘟疫情持續發展，桃園市長張善政今天主持市政會議，表示市府已完成全市261家養豬場的疫調，沒有疫情出現，但會持續加強查緝、防堵疫情；由於中央禁運、禁宰豬隻，桃園16座公有市場約103攤豬肉攤商出現供貨中斷，市府也決定回溯自10月22日起到恢復屠宰作業前，暫時免收市場使用費，希望減輕攤商負擔。

張善政說，此次疫情從10月22日開始爆出，當天早上10時多中央開記者會，農業局長陳冠義隨即回報農業局有8項因應作為，後續又增至10項，感謝相關局處能主動應變，值得肯定。市府也會同農業、衛生、環保與教育局等局處成立跨局處因應小組處理。

張善政表示，跨局處因應小組共啟動10道防線，包括完成全市261家養豬場的疫調，欣慰的是目前沒有疫情出現，後續也持續查緝、加強攔截可疑肉品、啟動廚餘防疫機制，目前也估計將運用5千萬元的第二預備金協助業者補貼等措施。

「除了防堵疫情，我們最關心的，是疫情對業者的衝擊」。張善政也說，因應中央的禁運、禁宰措施，桃園16座公有市場中，約有103攤豬肉攤商出現供貨中斷、無法營業的情形。因此決定回溯自10月22日起暫時免收市場使用費，市府不會讓攤商獨自面對。

張善政強調，雖然現在桃園沒有出現疫情，但還是不能鬆懈，請農業局加強疫調、環保局強化廚餘處理、衛生局把關肉品去向追蹤、教育局監管營養午餐供應等，一關一關做好；也搶相關局處持續盤點，針對業者、消費者的需求提出更具體的協助，一起度過這次的難關。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

疫情公布後出國...王姓獸醫佐昨晚回國 農業局長：司法偵詢中

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記...

案發場採檢非洲豬瘟...出現第4名獸醫？鄭照新：陪同到場

台中爆發全台首例非洲豬瘟，事發後中市府疫調內容不斷修正，昨天又出現第4名動保處的祈姓獸醫師。台中市副市長鄭照新強調，10...

廚餘共同蒸煮場目標跳票？ 立委要求農業部3個月內提檢討報告

因應非洲豬瘟防疫，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，廚餘如何處理成挑戰。立委今天指出，2026年廚餘共同...

影／非洲豬瘟衝擊基隆小吃之都 謝國樑：擬用災害準備金研擬補助

台中爆發非洲豬瘟，基隆雖然沒有養豬產業，但小吃店、豬肉攤商非常多，停運造成的影響很大，不少攤商已停業，藍綠民代今天在定期...

非洲豬瘟案！卓榮泰放話追查行政疏失 盧秀燕：絕不包庇寬貸

台中市府防堵非洲豬瘟疫情，從疫調、案場清消到廚餘處理都遭中央點名；行政院長卓榮泰昨表示，「追查所有溯源關於行政作業上的缺...

近年處理179例海漂豬 管碧玲：每隻豬屍都假設是「非洲豬瘟」

立法院內政委員會上午邀請內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制...

