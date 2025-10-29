快訊

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

丁學文專欄／AI狂潮的債務質變 融資結構將成未爆彈？

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

聽新聞
0:00 / 0:00

重陽節遇禁宰令！溫體豬難求 有菜籃族寧缺也不願買冷凍肉品

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
重陽節家家戶戶準備三牲祭祖，但今年因非洲豬瘟疫情，中央宣布豬隻禁運、禁宰再延10天，傳統市場少了溫體豬肉。記者林敬家／攝影
重陽節家家戶戶準備三牲祭祖，但今年因非洲豬瘟疫情，中央宣布豬隻禁運、禁宰再延10天，傳統市場少了溫體豬肉。記者林敬家／攝影

重陽節家家戶戶準備三牲祭祖，但今年因非洲豬瘟疫情，中央宣布豬隻禁運、禁宰再延10天，傳統市場少了溫體豬肉，對許多長輩來說，溫體豬已是長年的料理習慣，不少主婦備料時直呼「少了豬肉怪怪的」。

台中爆發非洲豬瘟後，市場內攤位少了溫體豬肉。雖然超市、賣場仍有冷凍肉供應，但許多習慣買溫體豬的消費者難以接受。彰化市一名主婦昨天清晨到市場搶購，終於在熟識攤位買到最後一批肉丸。業者坦言，冷凍庫空間有限，上周囤的肉已用罄，今天起得暫停幾天製作。

65歲林姓婦人說，她從20多歲開始煮飯，幾乎沒買過冷凍肉，「冰那麼久的食物怪怪的，也不知道加了什麼」。她向來買市場攤商做的肉丸，咬下去有肉汁，認為新鮮味是冷凍肉丸做不出來，好吃的香腸、叉燒都靠溫體豬做，冷凍肉口感不一樣。

另一位陳姓婦人今天祭祖時說，往年三牲少不了豬肉，今年只好改用香腸替代。家人建議買超市冷凍肉，但她說，每兩天就上一次市場，不太會去超市，冷凍肉品量多也得一段時間才吃完，實在不太習慣。

許多菜籃族都有相同感受，市場攤商指出，冷凍豬雖能維持供應，卻難取代溫體豬的風味與口感，「客人還是愛現切現買，看到肉色才安心」。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

免費升級變2倍！ 火鍋餐廳限時3天「台灣豬加量不加價」 重陽節請長輩吃肉、中南部再延長加開

重陽節極陽日！12生肖轉運好時機…鼠社交遇貴人、雞中午談判最順

重陽節非洲豬瘟衝擊 嘉市東市場豬肉攤區按下暫停鍵

今九九重陽節陽氣最重 鎮宅、旺財、趕瘟神...民俗密技全公開

相關新聞

疫情公布後出國...王姓獸醫佐昨晚回國 農業局長：司法偵詢中

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記...

案發場採檢非洲豬瘟...出現第4名獸醫？鄭照新：陪同到場

台中爆發全台首例非洲豬瘟，事發後中市府疫調內容不斷修正，昨天又出現第4名動保處的祈姓獸醫師。台中市副市長鄭照新強調，10...

廚餘共同蒸煮場目標跳票？ 立委要求農業部3個月內提檢討報告

因應非洲豬瘟防疫，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，廚餘如何處理成挑戰。立委今天指出，2026年廚餘共同...

影／非洲豬瘟衝擊基隆小吃之都 謝國樑：擬用災害準備金研擬補助

台中爆發非洲豬瘟，基隆雖然沒有養豬產業，但小吃店、豬肉攤商非常多，停運造成的影響很大，不少攤商已停業，藍綠民代今天在定期...

非洲豬瘟案！卓榮泰放話追查行政疏失 盧秀燕：絕不包庇寬貸

台中市府防堵非洲豬瘟疫情，從疫調、案場清消到廚餘處理都遭中央點名；行政院長卓榮泰昨表示，「追查所有溯源關於行政作業上的缺...

近年處理179例海漂豬 管碧玲：每隻豬屍都假設是「非洲豬瘟」

立法院內政委員會上午邀請內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。