重陽節遇禁宰令！溫體豬難求 有菜籃族寧缺也不願買冷凍肉品

重陽節家家戶戶準備三牲祭祖，但今年因非洲豬瘟疫情，中央宣布豬隻禁運、禁宰再延10天，傳統市場少了溫體豬肉，對許多長輩來說，溫體豬已是長年的料理習慣，不少主婦備料時直呼「少了豬肉怪怪的」。

台中爆發非洲豬瘟後，市場內攤位少了溫體豬肉。雖然超市、賣場仍有冷凍肉供應，但許多習慣買溫體豬的消費者難以接受。彰化市一名主婦昨天清晨到市場搶購，終於在熟識攤位買到最後一批肉丸。業者坦言，冷凍庫空間有限，上周囤的肉已用罄，今天起得暫停幾天製作。

65歲林姓婦人說，她從20多歲開始煮飯，幾乎沒買過冷凍肉，「冰那麼久的食物怪怪的，也不知道加了什麼」。她向來買市場攤商做的肉丸，咬下去有肉汁，認為新鮮味是冷凍肉丸做不出來，好吃的香腸、叉燒都靠溫體豬做，冷凍肉口感不一樣。

另一位陳姓婦人今天祭祖時說，往年三牲少不了豬肉，今年只好改用香腸替代。家人建議買超市冷凍肉，但她說，每兩天就上一次市場，不太會去超市，冷凍肉品量多也得一段時間才吃完，實在不太習慣。

許多菜籃族都有相同感受，市場攤商指出，冷凍豬雖能維持供應，卻難取代溫體豬的風味與口感，「客人還是愛現切現買，看到肉色才安心」。