快訊

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

丁學文專欄／AI狂潮的債務質變 融資結構將成未爆彈？

MLB／大谷二刀流露疲態+道奇牛棚失火日常 藍鳥扳成2平

廚餘共同蒸煮場目標跳票？ 立委要求農業部3個月內提檢討報告

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
廚餘蒸煮場設置目標不如預期，王育敏要求農業部3個月內提檢討報告。圖／擷取自國會直播頻道
廚餘蒸煮場設置目標不如預期，王育敏要求農業部3個月內提檢討報告。圖／擷取自國會直播頻道

因應非洲豬瘟防疫，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，廚餘如何處理成挑戰。立委今天指出，2026年廚餘共同蒸煮場目標要在5縣市設置，且每天總廚餘處理量能高達2600噸，可完全處理當前每天2115噸的廚餘產出，但目前僅有苗栗1家在營運，要求農業部3個月內提出檢討報告。

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請環境部部長、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢。

據環境部統計，國內每天廚餘總量約2115公噸，每年約77.2萬公噸。而農業部為確保廚餘蒸煮的安全性及減少稽查人力的負擔，於2022年7月27日修訂「非都市土地變更作專案輔導畜牧事業設施計畫審查作業要點」，增加養豬濕式原料共同蒸煮處理場所，環境部環境管理署配合其推動辦理。

目前已有苗栗縣全順環保有限公司獲農業單位審查通過興辦事業計畫，並於2024年1月5日經地方環保單位審查通過再利用檢核可正式營運，每日處理量能約392噸。

除苗栗縣全順畜牧場申請設置共同蒸煮場外，尚有新北市、桃園市、台中市、彰化縣、屏東縣等轄內事業機構或畜牧場規畫設置中，預估2026年全國共同蒸煮場量能約可達每日2600噸。

立委王育敏質詢時表示，廚餘共同蒸煮場原本預計明年處理量高達2600公噸，比目前每日家戶和事業廚餘加起來的2115公噸還多，結果現在只有苗栗一場在營運，質疑推動上究竟有何窒礙難行之處，以及是否有要繼續推動。

農業部長陳駿季表示，廚餘共同蒸煮場除了苗栗1場在營運外，目前有4個縣市9個案場在申請，屏東縣內有民眾認為共同蒸煮場是鄰避設施，要和地方溝通是推動過程遇到最大的困難。

陳駿季說，很多豬農認為自己蒸煮的比共同蒸煮的還安全，共同蒸煮是更有效率的，如果共同蒸煮場有意願，農業部一定會支持，現在有豬農支持和反對，但如果地方政府覺得廚餘蒸煮場不應存在，也可以廢止申請。

王育敏表示，要求農業部1個月後提出檢討報告，並說明是要按照原本目標推動，還是要有所調整。陳駿季表示，因目前正在防疫階段，要求緩至3個月內提出檢討報告，王育敏予以同意。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

影／檢討廚餘養豬？ 陳駿季：處理好就是很好的飼料

農業部將開專家會議釐清非洲豬瘟疫調 並提補助方案

專家建議永久禁廚餘養豬 陳駿季：廚餘只要處理好就是很好的飼料

非洲豬瘟防疫 陳駿季：台中疫調資訊仍有許多須釐清

相關新聞

疫情公布後出國...王姓獸醫佐昨晚回國 農業局長：司法偵詢中

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記...

案發場採檢非洲豬瘟...出現第4名獸醫？鄭照新：陪同到場

台中爆發全台首例非洲豬瘟，事發後中市府疫調內容不斷修正，昨天又出現第4名動保處的祈姓獸醫師。台中市副市長鄭照新強調，10...

廚餘共同蒸煮場目標跳票？ 立委要求農業部3個月內提檢討報告

因應非洲豬瘟防疫，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，廚餘如何處理成挑戰。立委今天指出，2026年廚餘共同...

影／非洲豬瘟衝擊基隆小吃之都 謝國樑：擬用災害準備金研擬補助

台中爆發非洲豬瘟，基隆雖然沒有養豬產業，但小吃店、豬肉攤商非常多，停運造成的影響很大，不少攤商已停業，藍綠民代今天在定期...

非洲豬瘟案！卓榮泰放話追查行政疏失 盧秀燕：絕不包庇寬貸

台中市府防堵非洲豬瘟疫情，從疫調、案場清消到廚餘處理都遭中央點名；行政院長卓榮泰昨表示，「追查所有溯源關於行政作業上的缺...

近年處理179例海漂豬 管碧玲：每隻豬屍都假設是「非洲豬瘟」

立法院內政委員會上午邀請內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。