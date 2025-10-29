疫情公布後出國...王姓獸醫佐昨晚回國 農業局長：司法偵詢中

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記者會上表示，已掌握王姓獸醫佐的行蹤，他昨晚已回國，目前正接受司法偵詢。據了解，檢方正在偵訊中。

王姓獸醫佐是梧棲案例豬場陳姓豬農電話諮詢的對象，王也在10月13日、20日向中市動保處通報有豬隻異常死亡。目前陳姓豬農父子、豬場特約紀性獸醫師、動保處賴姓技佐都已接受檢方約談，王姓獸醫佐目前也正在接受約談。

張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記者會表示，針對王姓獸醫佐的行蹤，農業局已掌握到他昨晚回國，正在接受司法偵詢。

「獸醫事件」是這次非洲豬瘟案的關注焦點之一，市府一開始表示案發後該養豬場特約獸醫師診治投藥，經該案場紀姓特約獸醫師否認，市府更正是一時口誤，應為豬農自行聯繫的王姓獸醫佐，後豬農又承認是自行投藥，說法一變再變。

市府昨公布最新疫調，陳姓豬農在案發後有詢問王姓獸醫佐，經過電話聯絡，王姓獸醫佐研判是放線桿菌胸膜肺炎，建議用備用藥投藥；動保處賴姓獸醫師14日到場訪視，登陸訪視紀錄，也判斷是放線桿菌胸膜肺炎，20日動保處賴姓獸醫師與祁姓獸醫師再次到場採樣。紀姓特約獸醫師未曾到場。

王姓獸醫佐因遠端提供諮詢，若涉及獸醫佐執行獸醫師業務，違反獸醫師法第30條，得處新台幣10萬元到50萬元罰鍰；農業局已派員查詢出入境資料，王姓獸醫佐在中央22日公布驗出非洲豬瘟PCR陽性反應後已經出境，尚未入境。

台中市農業局長張敬昌今表示，王姓獸醫佐10月28日晚間已回國，目前接受司法偵詢中。