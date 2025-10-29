非洲豬瘟議題延燒也燒出獸醫荒 新北坦承公職獸醫缺口大

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，王姓獸醫事件也成為關注焦點。新北市議會今總質詢，民進黨議員彭佳芸質詢表示，台中未找合格獸醫師負責衛生管理，新北是否有落實稽查？獸醫師除動植物防疫，現還要面對非洲豬瘟，負擔很重，新北公職獸醫師僅26位，負擔重，缺額高達3成，應補足人力加強防疫。

新北市長侯友宜回應，「獸醫師補足是我們很大的目標」，日前也有跟農業部長陳駿季報告，陳部長也知道這個問題，希望除了不開業獎金，也希望有2至3萬元的留任獎金，讓更多人願意留在公部門，大家都在努力。考試院提供的資料今年報考人數偏低，今年的缺額可能補不上。

議員詢問，據說台中沒有找合格獸醫師負責衛生管理，新北有落實嗎？又該如何查核？農業局表示，在取得畜牧場登記證時，就要聘用獸醫師或特約獸醫師管理，新北有107養豬場有8位特約獸醫師，另動保處每個月有40個養豬場會現場查核。議員要求查核頻率應加強，徹底防堵非洲豬瘟。