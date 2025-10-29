影／檢討廚餘養豬？ 陳駿季：處理好就是很好的飼料

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，由於廚餘是非洲豬瘟主要傳播途徑之一，許多專家建議應永久禁止廚餘養豬。農業部長陳駿季今受訪表示，現在沒有看到非洲豬瘟疫情向外擴散，廚餘只要處理得好就是很好的飼料。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部長、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢。

會前農業部長陳駿季受訪指出，現在疫調還在進行和追蹤中，也有許多地方需要釐清，好知道疫情究竟從何而來，現在並沒有看到疫情有在擴散，因此現在疫調重點是要釐清來源，防疫上地方政府一直是第一線，中央只是輔助角色。