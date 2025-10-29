非洲豬瘟點名台中疏失多 防檢署：資料欠缺、待釐清事項也沒弄清楚

台中市爆發全台首例非洲豬瘟案例，立院內政委員會今邀相關部會針對邊境檢疫與查緝機制作為專題報告並備詢。綠委張宏陸質詢問非洲豬瘟疏失？防檢署長杜麗華答詢，台中市府很多資料欠缺不足，很多待釐清事項也沒弄清楚。至於張追問台中疏失比較多？杜回，目前資料是顯示如此。

張宏陸今質詢時問，這次非洲豬瘟到底有沒有疏忽。杜麗華表示，目前來說，台中是一個追查的重點，「應該就是有疏忽」，所以造成今天的結果，所以目前就是在全國性防疫加強，避免擴散出去，案例發生絕對有疏失，值得檢討。

張宏陸追問，「誰的疏失比較多？」杜麗華答詢，目前案例場在台中。張再問，全台灣都知道在台中，誰的疏失比較多？到底是中央問題比較多還是地方？

杜麗華表示，目前檢測來說是從台中開始，目前真的還在疫調中，大家都要檢討，她也會檢討，台中市來說，資料很欠缺、不足，很多待釐清事項也沒有釐清清楚。張宏陸接著問，「所以疏失比較多？」杜麗華說，目前資料是顯示如此。

張宏陸繼續說，該防堵的都堵，那病毒到底從哪裡來？七年多來都沒事情，擔心就是越來越放鬆才會這樣，不然這件事情如果大家很認真，會拖一周才讓大家知道？如果相關人員都像七年前很緊張，是不是就不會如此？

杜麗華說，若大家有很高警覺性，機率確實會變低。