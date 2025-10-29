非洲豬瘟點名台中疏失多 防檢署：資料欠缺、待釐清事項也沒弄清楚

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對民進黨立委張宏陸質詢問非洲豬瘟疏失，防檢署長杜麗華答詢，台中市府很多資料欠缺不足。記者張曼蘋／攝影
針對民進黨立委張宏陸質詢問非洲豬瘟疏失，防檢署長杜麗華答詢，台中市府很多資料欠缺不足。記者張曼蘋／攝影

台中市爆發全台首例非洲豬瘟案例，立院內政委員會今邀相關部會針對邊境檢疫與查緝機制作為專題報告並備詢。綠委張宏陸質詢問非洲豬瘟疏失？防檢署長杜麗華答詢，台中市府很多資料欠缺不足，很多待釐清事項也沒弄清楚。至於張追問台中疏失比較多？杜回，目前資料是顯示如此。

張宏陸今質詢時問，這次非洲豬瘟到底有沒有疏忽。杜麗華表示，目前來說，台中是一個追查的重點，「應該就是有疏忽」，所以造成今天的結果，所以目前就是在全國性防疫加強，避免擴散出去，案例發生絕對有疏失，值得檢討。

張宏陸追問，「誰的疏失比較多？」杜麗華答詢，目前案例場在台中。張再問，全台灣都知道在台中，誰的疏失比較多？到底是中央問題比較多還是地方？

杜麗華表示，目前檢測來說是從台中開始，目前真的還在疫調中，大家都要檢討，她也會檢討，台中市來說，資料很欠缺、不足，很多待釐清事項也沒有釐清清楚。張宏陸接著問，「所以疏失比較多？」杜麗華說，目前資料是顯示如此。

張宏陸繼續說，該防堵的都堵，那病毒到底從哪裡來？七年多來都沒事情，擔心就是越來越放鬆才會這樣，不然這件事情如果大家很認真，會拖一周才讓大家知道？如果相關人員都像七年前很緊張，是不是就不會如此？

杜麗華說，若大家有很高警覺性，機率確實會變低。

相關新聞

疫情公布後出國...王姓獸醫佐昨晚回國 農業局長：司法偵詢中

台中爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的王姓獸醫佐在中央公布疫情後出國，引起各界關切。台中市農業局長張敬昌今早在非洲豬瘟前進應變所記...

案發場採檢非洲豬瘟...出現第4名獸醫？鄭照新：陪同到場

台中爆發全台首例非洲豬瘟，事發後中市府疫調內容不斷修正，昨天又出現第4名動保處的祈姓獸醫師。台中市副市長鄭照新強調，10...

廚餘共同蒸煮場目標跳票？ 立委要求農業部3個月內提檢討報告

因應非洲豬瘟防疫，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，廚餘如何處理成挑戰。立委今天指出，2026年廚餘共同...

影／非洲豬瘟衝擊基隆小吃之都 謝國樑：擬用災害準備金研擬補助

台中爆發非洲豬瘟，基隆雖然沒有養豬產業，但小吃店、豬肉攤商非常多，停運造成的影響很大，不少攤商已停業，藍綠民代今天在定期...

非洲豬瘟案！卓榮泰放話追查行政疏失 盧秀燕：絕不包庇寬貸

台中市府防堵非洲豬瘟疫情，從疫調、案場清消到廚餘處理都遭中央點名；行政院長卓榮泰昨表示，「追查所有溯源關於行政作業上的缺...

近年處理179例海漂豬 管碧玲：每隻豬屍都假設是「非洲豬瘟」

立法院內政委員會上午邀請內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制...

