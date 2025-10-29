農業部將開專家會議釐清非洲豬瘟疫調 並提補助方案

台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部表示，今天將召開專家會議釐清疫調；另外預計本週結束後會就豬隻產業鏈有一個完整的補助、輔導方案。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部部長、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢。

農業部長陳駿季會前接受媒體聯訪時表示，疫情對於豬隻的產業鏈有相當衝擊，因此預計本週結束後會有一個完整的補助、輔導方案。

媒體提問，非洲豬瘟的來源是否就是廚餘？陳駿季指出，現在的疫調還在進行，最主要的目的就是要去了解可能的來源、要追蹤的地方，目前還在研判、需要釐清，並經專家研判，才能知道疫情是從哪裡來，要等資料全部收集完。

媒體追問，9月就爆出案場有死豬，但台中市政府稱最早接獲通報的時間是10月初。陳駿季回應，現在疫調是釐清所有的來源，防疫地方是第一線，中央是輔助作為，完整的疫調才能確認是怎麼回事。

他強調，現在重要的是疫情沒有往外擴散的跡象，及目前沒有異樣的豬場是否能持續不被感染。

陳駿季指出，今天將召開專家會議，討論疫調報告的不同階段性版本，並提出需要釐清的地方，以便更精準掌握疫情。

陳駿季提到，農業部一直以來都在輔導豬場轉型，未來仍會持續輔導；廚餘本身是要落實蒸煮，地方要落實監管，才能確認安全。

至於廚餘的去化方式，陳駿季說，用廚餘餵豬是一件事，整個廚餘處理是另一件事。目前環境部廚餘多元再利用方式一直在精進，提出新方案；就農業部而言，廚餘處理好就是很好的飼料，或是肥料，重點是落實蒸煮；未來是否養豬會再檢討，現在這個時間點重要的還是防疫。