批非洲豬瘟案一變再變不會做疫調 中市民進黨團嗆2局長下台

台中市爆發全國首起非洲豬瘟案例，昨公布最新疫調，死亡豬隻從117頭下修為78頭，另到場的動保處獸醫師增加1人。民進黨台中市議會黨團今天表示，盧市府只會做民調，不會做疫調，要求盧秀燕公開道歉，農業局、環保局長下台。

民進黨團總召王立任表示，盧市府所做的疫調一變再變，對非洲豬瘟態度草率，連是誰通報都搞不清楚，一開始說是中央化製場資訊，後來才知道是養豬協會，獸醫師部分也完全沒有掌握，死亡豬隻數量又從117頭下修到78頭，14日採樣說法也在「有拒檢」、「無拒檢」反覆變動。

黨團副召張家銨批評，21日中央驗出非洲豬瘟PCR陽性，市府當晚就到其他養豬場採檢，但根據豬農說法，採檢人員完全沒做防護，非常擔心會否在採檢、管制過程中傳染病毒；非洲豬瘟號稱豬界的伊波拉病毒，怎會如此草率行事，農業局要好好檢討。

黨團副召張芬郁指出，疫調是為了找到病毒軌跡，才可以防堵疫情，但市府說法一變再變，公信力與專業力蕩然無存；不只疫調，豬隻禁運禁宰之後，沒有新鮮豬肉可以賣，民生問題要怎麼扛起來？廚餘去化大家不希望丟到大里、霧峰，但要放到哪裡燒？盧市府要打起精神。

議員陳淑華、周永鴻、李天生、陳雅惠表示，環保局到現在還在「唬爛」廚餘去化問題，說可以露天攪拌，根本是在狡辯，打算埋多久、挖幾個坑？市府不只螺絲掉滿地，根本怠惰失職，到現在還在推諉卸責，聽不到任何一句道歉，官員失職、市府失靈、市長失格。

議員林祈烽、蕭隆澤、黃守達、施志昌批評，選舉流行假民調，這次盧市府卻發布假疫調，連死亡豬隻都可以「校正回歸」，豬隻死亡數目完全對不起來，可能造成全國養豬業2000億元損失，完全沒掌握狀況卻想大事化小欺騙市民，不是官僚殺人，是官僚殺豬。