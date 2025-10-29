影／屏東畜牧場混外縣市廚餘「硬闖」焚化廠 檢聲押2男

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，未料萬丹鄉某畜牧場因大量混入外縣市廚餘，昨天有業者竟強行闖越管制區要進入焚化爐倒廚餘，遭當場查扣車輛，警方將施男、林男依妨害公務等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢方偵辦後今凌晨屏東地院聲押。

檢方漏夜偵訊後， 30多歲施男、30多歲林男涉違反廢棄物清理法等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、反覆實行同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。法院尚未開聲押庭。

檢方聲押理由指出，審酌豬類養殖與其相關產業鏈是重要民生基石與經濟命脈，主管機關亦已全面啟動非洲豬瘟防疫措施，如若病毒擴散，不僅傳染危害極高，更將持續牽動國內食品安全、社會安定與國際聲譽等事由，並權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序、公共利益與被告人身自由受限制之程度，認具保、責付或限制住居的方式已不足替代羈押，況反覆實行同一犯罪之虞並非交保等替代處分可以妨免，有羈押必要，29日凌晨向法院聲請羈押。

環保局表示，屏東縣每天廚餘養豬量平均約240公噸，縣內產量約40公噸，其餘200噸來自外縣市。因應防疫需求，縣府啟動防疫應變小組，加強查核與資料比對，並透過監控系統即時掌握車輛動態。

環保局經查發現，該畜牧場核准廚餘再利用量每月為72公噸且大部分產源來自高雄市，4天的進場量卻高達87公噸，明顯載運外縣市廚餘進入本縣。該業者不僅違反防疫規範，更涉違廢棄物清理法，將依法追究刑責並處以最高罰鍰。