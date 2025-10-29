廚餘養豬未依規定百分百上報 近2成申報率低於90%

行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，廚餘如何處理成挑戰，許多專家和產業界人士均呼籲應完全禁止廚餘養豬，才能杜絕非洲豬瘟。但根據環境部統計，近1年全國435家廚餘養豬場的上傳申報情況，上傳申報率90%以上為358家，占82.3%，申報率介於60%至90%共占11.5%；申報率低於60%占6.2%，顯見廚餘蒸煮規定並未被完全遵守。

非洲豬瘟對養豬產業本身及周邊連帶產業的衝擊，據估近2000億元的產值，全國508萬頭在養豬隻中，只有約46萬頭豬要吃廚餘，占比僅約8%。

根據現行規定，養豬業者如要使用廚餘餵食豬隻，養豬場的在養頭數須達200頭以上，並應取得地方環保單位核准之廚餘再利用檢核許可，廚餘須經高溫蒸煮，達到中心溫度90度以上至少維持1小時的條件才能餵食豬隻，且須將廚餘蒸煮照片、影像和蒸煮溫度等上傳通報。

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請環境部部長、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢。

根據統計，自2018年8月中國大陸爆發非洲豬瘟疫情以來，我國廚餘養豬場數量逐年下降，由當時的2048場（飼養約62.5萬頭豬），經過轉型及退場輔導，至2025年10月，全國列管的廚餘養豬場總數為435場（登記飼養約47萬頭豬）。

環境部長彭啓明表示，近1年435家養豬場配合上傳情形，上傳申報率90%以上共358家，占82.3%；上傳情形申報率介於60%至90%共50家，占11.5%；上傳申報率低於60%，共27家，占6.2%。

彭啓明指出，後續管理建議上，針對申報率偏低的養豬場，應提高稽查頻率，督促其落實每日申報作業，並研議全面加裝溫度探針及監視器，取代現行的人工上傳照片或影片方式，此舉將能即時監控蒸煮情形，提升管理效率與準確性。

據環境部統計，國內每天廚餘總量約2115公噸，每年約77.2萬公噸，其中飼料化廚餘占比約62.6%，遠大於肥料化30%、能源化6.2%等占比。