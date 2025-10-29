快訊

稱吃了感冒藥…新北蘆洲汽車撞進萊爾富超商 警方釐清中

「教育界王力宏」狂劈12女！北教大教授被爆專挑人妻 校長、學生成獵物

MLB／大谷翔平打擊吞2K 被小葛雷諾夯2分砲暫為敗投候選人

廚餘養豬未依規定百分百上報 近2成申報率低於90%

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
全國508萬頭在養豬隻中，只有約46萬頭豬要吃廚餘，占比僅約8%。示意圖。圖／聯合報系資料照片
全國508萬頭在養豬隻中，只有約46萬頭豬要吃廚餘，占比僅約8%。示意圖。圖／聯合報系資料照片

行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，廚餘如何處理成挑戰，許多專家和產業界人士均呼籲應完全禁止廚餘養豬，才能杜絕非洲豬瘟。但根據環境部統計，近1年全國435家廚餘養豬場的上傳申報情況，上傳申報率90%以上為358家，占82.3%，申報率介於60%至90%共占11.5%；申報率低於60%占6.2%，顯見廚餘蒸煮規定並未被完全遵守。

非洲豬瘟對養豬產業本身及周邊連帶產業的衝擊，據估近2000億元的產值，全國508萬頭在養豬隻中，只有約46萬頭豬要吃廚餘，占比僅約8%。

根據現行規定，養豬業者如要使用廚餘餵食豬隻，養豬場的在養頭數須達200頭以上，並應取得地方環保單位核准之廚餘再利用檢核許可，廚餘須經高溫蒸煮，達到中心溫度90度以上至少維持1小時的條件才能餵食豬隻，且須將廚餘蒸煮照片、影像和蒸煮溫度等上傳通報。

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請環境部部長、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢。

根據統計，自2018年8月中國大陸爆發非洲豬瘟疫情以來，我國廚餘養豬場數量逐年下降，由當時的2048場（飼養約62.5萬頭豬），經過轉型及退場輔導，至2025年10月，全國列管的廚餘養豬場總數為435場（登記飼養約47萬頭豬）。

環境部長彭啓明表示，近1年435家養豬場配合上傳情形，上傳申報率90%以上共358家，占82.3%；上傳情形申報率介於60%至90%共50家，占11.5%；上傳申報率低於60%，共27家，占6.2%。

彭啓明指出，後續管理建議上，針對申報率偏低的養豬場，應提高稽查頻率，督促其落實每日申報作業，並研議全面加裝溫度探針及監視器，取代現行的人工上傳照片或影片方式，此舉將能即時監控蒸煮情形，提升管理效率與準確性。

據環境部統計，國內每天廚餘總量約2115公噸，每年約77.2萬公噸，其中飼料化廚餘占比約62.6%，遠大於肥料化30%、能源化6.2%等占比。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

台中爆非洲豬瘟…卓榮泰點名台中檢討廚餘政策 藍委搬資料籲別轉移焦點

確診養豬場廚餘蒸煮符合規定？彭啓明曝：8月上傳0次、查核均不符規範

水面光電將納環評 年底提廢棄處理方案

立委質疑光電面積大增但處理量能不足 彭啓明：過去急於衝量缺乏討論

相關新聞

廚餘大峽谷？遭卓揆點名…台中開放2焚化廠 清運業怒：大排長龍毀生計

全台禁廚餘養豬，廚餘去化成問題，遭台中民代質疑驚見「廚餘大峽谷」，行政院長卓榮泰昨點名台中改進廚餘去化場地，台中市政府因...

專家建議永久禁廚餘養豬 陳駿季：廚餘只要處理好就是很好的飼料

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。由於廚餘是非洲豬瘟...

非洲豬瘟民代反對廚餘倒神岡致傳染、惹惡臭 中市環保局回應了

非洲豬瘟疫情，台中市議員周永鴻批台中市長盧秀燕在市政會議上稱廚餘僅會暫置於四大掩埋場，但神岡掩埋場仍在偷偷傾倒廚餘；台中...

批非洲豬瘟案一變再變不會做疫調 中市民進黨團嗆2局長下台

台中市爆發全國首起非洲豬瘟案例，昨公布最新疫調，死亡豬隻從117頭下修為78頭，另到場的動保處獸醫師增加1人。民進黨台中...

影／屏東畜牧場混外縣市廚餘「硬闖」焚化廠 檢聲押2男

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，未料萬丹鄉某畜牧場因大量混入外縣市廚餘，昨天有業者竟強行闖越管制區要進入焚化爐倒...

廚餘養豬未依規定百分百上報 近2成申報率低於90%

行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，廚餘如何處理成挑戰，許多專家和產業界人士均呼籲應完全禁止廚餘養豬，才能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。