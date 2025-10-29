環部擬廚餘養豬場裝溫度探針及監視器取代人工上傳

環境部統計，全台使用廚餘養豬的案場計435家，按規定申報上傳廚餘蒸煮資料，有27家上傳申報率低於60%，研議全面加裝溫度探針及監視器，取代現行的人工上傳照片或影片方式。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部部長、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢。

根據環境部報告，全國435家廚餘養豬場上傳申報率90%以上共358家、占比約82.3%；上傳申報率介於60%至90%共50家、占11.5%；上傳申報率低於60%共27家、占6.2%。

整體而言，多數養豬戶配合度高，制度執行穩定，針對低申報率養豬戶，環保單位加強稽查，並輔導其配合落實申報作業。

環境部強調，針對申報率偏低的養豬場，應提高稽查頻率，督促其落實每日申報作業。另外，研議全面加裝溫度探針及監視器，取代現行的人工上傳照片或影片方式，將能即時監控蒸煮情形，提升管理效率與準確性。

根據環境部報告，113年統計，全國廚餘總產生量約77.2萬公噸（每天約2115公噸），其中家戶廚餘50.5萬公噸（1384公噸/日）、事業廚餘26.7萬公噸（731公噸/日）。

去化方式包含飼料化處理（養豬）約48.3萬公噸（1324公噸/日）、占62.6%；能源化處理約4.8萬公噸（131公噸/日）、占9.5%；肥料化處理約23.1萬公噸（634公噸/日）、占30%；其他處理方式（如黑水虻等）約1萬公噸（26.5公噸/日）、占1.2%。