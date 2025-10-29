非洲豬瘟案 中市府：9月及10月初未獲中央警示

快訊

中央社／ 台中29日電

台中梧棲一處養豬場出現非洲豬瘟，台中市政府農業局發布新聞稿表示，有關養豬場死豬是否異常，均會由中央建置的警示系統通報地方政府，案例場整個9月及10月初，市府並未收到中央系統警示通報。

依據台中市政府疫情調查報告，案發場豬隻死亡時間是10月10日，化製廠三聯單的數字與報告中死亡數量不符，農業部研判案場第一隻豬出現非洲豬瘟臨床症狀的時間，應該不是10月10日。

農業部在28日下午記者會指出，該案例場自9月開始就有死豬，包括9月4日一頭、9月9日一頭、9月22日兩頭，10月3日一頭，10月4日三頭，10月5日一頭，要求市府回溯追查清楚。

對此，台中市政府農業局昨天深夜發布新聞稿表示，有關養豬場死豬是否異常，均會由中央建置的警示系統通報地方政府，案例場整個9月及10月初，市府並未收到中央系統警示通報。

新聞稿表示，直到10月11日連假期間，台中市養豬協會總幹事告知動保處該案場有20頭豬死亡，初步研判為「丹毒」，動保處於10月13日就致電關心，豬農表示曾諮詢王姓獸醫佐初判為「放線桿菌胸膜肺炎」，並用藥治療後改善。

農業局說，10月14日動保處更指派賴姓獸醫師到場查訪，賴姓獸醫判斷無非洲豬瘟典型症狀，同樣研判為「放線桿菌胸膜肺炎」，中央的警示系統於10月15日跳出該案場有豬隻異常死亡，市府均已掌握並進行查訪。

農業局表示，16日至19日豬場自行治療期間豬隻死亡數降低；20日王姓獸醫佐通報動保處，案場出現3歲種公豬死亡，動保處立即派員至案場採樣送檢，21日PCR初檢為陽性後，22日動保處立即完成預防性撲殺及掩埋195頭豬隻。

至於案例場中仍檢驗有兩處陽性，台中市農業局表示，目前該案場已封閉，市府持續加強清消，會再做環境檢測，防堵疫情擴散，21日即建議案場現場拉封鎖線，人車不能進入。

有關案例場勾稽比對化製系統，顯示死豬頭數78頭（10月10日至10月20日），與三聯單不一致。台中農業局表示，豬農口述116隻死豬與市府勾稽比對化製系統78頭不符合等情形，檢調已介入偵辦，市府後續配合追查釐清。

台中於掩埋場處置廚餘，不符堆肥作業規定，經10月26日中央派員現勘後，市府改為掩埋。台中市環保局表示，掩埋、堆肥或焚化均是合法合規的廚餘去化方式，市府除既有的4處掩埋場將收受廚餘依規掩埋處置，也將依照中央指引採多元化方式加速去化，包括後續會將廚餘送進焚化廠妥善處置。

