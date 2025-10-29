快訊

海巡近年處理179例海漂豬 管碧玲：每隻豬屍都假設是非洲豬瘟

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
海委會主委管碧玲今早表示，海巡署邊境管理有兩個重點，包括小三通的乘客、貨物檢查與岸際豬屍處理，近幾年至今有179隻海漂豬，其中20件是陽性。圖／聯合報系資料照
海委會主委管碧玲今早表示，海巡署邊境管理有兩個重點，包括小三通的乘客、貨物檢查與岸際豬屍處理，近幾年至今有179隻海漂豬，其中20件是陽性。圖／聯合報系資料照

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，海委會主委管碧玲今早表示，海巡署邊境管理有兩個重點，包括小三通的乘客、貨物檢查與岸際豬屍處理，近幾年至今有179隻海漂豬，其中20件是陽性，「發現每一隻豬屍，我們都假設是非洲豬瘟，從這個假設下去處理。」海委會補充，期間為107年至114年。

立院內政委員會今邀內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。

管碧玲會前受訪被問及非洲豬瘟，她說，最主要海巡署是邊境管理，其中分二部分，包括小三通的乘客跟貨物檢查，這部分是聯檢，配合關務署聯合檢查，海巡也有偵搜犬去聞肉片，防疫犬這陣子執勤辛苦，確實偶爾抓到小三通旅客從中國大陸攜帶肉品，會防堵在境外。

管碧玲說，另外就是岸際豬屍，每一隻發現的豬屍，相關人員都會穿防護衣去控制現場並採檢，依據防檢局判斷決定是否帶回去處理，但一定都會清消、焚燒、掩埋，「從非洲豬瘟至今有179案例，其中20案例是陽性，豬屍問題，做凊消，基本上去汙染豬場機率較低，非常重視處理SOP，基本上是假設發現每一隻豬屍，我們都假設是非洲豬瘟，從這個假設下去處理。」海委會事後補充，179件案例是從107年至114年。

另外管碧玲被問及海纜問題，她說，目前數發部有個海纜網站，受損的話就會出現在這個網頁上，大家從網頁可以看到8月到10月都有這個現象，10月份有三次，其中只有一次確實認為是有疑義，因此把嫌疑船船長帶回來偵訊，另外兩次，中華電信掌握都是自然劣化受損，海纜勤務很多，有時候會做白工，就是出去後發現沒有嫌疑船，是自然劣化或風浪造成斷裂，「大家放心，我們都會很認真事前預防，認真去現場查。」

非洲豬瘟 廚餘 管碧玲

