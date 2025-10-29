專家建議永久禁廚餘養豬 陳駿季：廚餘只要處理好就是很好的飼料

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
專家建議應永久禁止廚餘養豬，陳駿季至今仍未明確表態。記者李柏澔／攝影
台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。由於廚餘是非洲豬瘟主要傳播途徑之一，許多專家建議應永久禁止廚餘養豬。農業部長陳駿季僅表示，現在沒有看到非洲豬瘟疫情向外擴散，廚餘只要處理得好就是很好的飼料。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部長、衛生福利部、農業部、經濟部、教育部、國防部就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告，並備質詢。

陳駿季會前接受媒體聯訪指出，現在疫調還在進行和追蹤中，也有許多地方需要釐清，好知道疫情究竟從何而來，現在並沒有看到疫情有在擴散，因此現在疫調重點是要釐清來源，防疫上地方政府一直是第一線，中央只是輔助角色。

問及是否未來應該禁止廚餘養豬，陳駿季表示，農業部過去政策就是輔導農民轉型，廚餘養豬場也已經減少，然而廚餘本身必須要落實蒸煮和監管，才能確保廚餘飼養上的安全。

再被問到是否要永久禁止廚餘養豬，陳駿季說，廚餘只要處理的好就是很好的飼料，之後要不要用廚餘養豬會再來檢討，也會和環境部滾動檢討現行蒸煮措施。

至於廚餘去化方式和量能是否足夠？陳駿季說，廚餘處理上，環境部已經有精進多元處理方案。

陳駿季說，禁運禁宰措施對養豬產業鏈一定會有衝擊，預計本周結束就會有完整的輔助措施出來。

