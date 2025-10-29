廚餘大峽谷？遭卓揆點名…台中開放2焚化廠 清運業怒：大排長龍毀生計

全台禁廚餘養豬，廚餘去化成問題，遭台中民代質疑驚見「廚餘大峽谷」，行政院長卓榮泰昨點名台中改進廚餘去化場地，台中市政府因此開放文山、烏日焚化廠。收運業者抱怨，現在收入來源中斷，雖有清運油資補助，但因民代抗議改進焚化廠，要和垃圾清運業者排隊進廠，大排長龍，浪費更多時間，嚴重影響生計，且廚餘含水量高，恐縮短焚化爐壽命。

環保局說明，掩埋、堆肥或焚化均是合法合規的廚餘去化方式，市府除既有的四處掩埋場將收受的廚餘依規掩埋處置，也將依照中央指引採多元化方式加速去化，包括送進焚化廠妥善處置，每天都是滾動式調配。

民進黨台中市議員何文海日前質疑，廚餘清運業者進文山掩埋場大排長龍，現場驚見「廚餘大峽谷」，還要等曝曬後才覆土，恐產生惡臭、滋生蚊蠅，這是先進國家的做法嗎？民進黨台中市議員張芬郁質疑，掩埋是落後的行為，痛批，「大里垃圾山、霧峰廚餘坑」，居民難以接受。

環保局說，市府依照中央法令規定的堆肥處置方法，透過瀝乾拌合木屑等副資材、定期原料翻堆通風及半成品靜置熟化，讓廚餘加速發酵，最終製成有機肥循環再利用。堆肥處理過程中藉由發酵可降低臭味，且堆肥區設置於掩埋場內，場區鋪設不透水布、滲水收集送至廢水處理廠，環保局也將持續加強消毒與除臭。

環保局長陳宏益說，以文山焚化爐為例，它是標準堆肥處理廠，有肥料證，廚餘先瀝水堆肥或掩埋，才會進爐焚燒，這也是每一處焚化爐的標準配備。后里焚化爐待歲修後，也會投入一同處理。目前台中有掩埋、堆肥或焚化3種處理方式，每天都是滾動式調配，處理量能絕對沒有問題。