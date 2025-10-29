快訊

非洲豬瘟民代反對廚餘倒神岡致傳染、惹惡臭 中市環保局回應了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員周永鴻服務處人員昨天要進神岡垃圾場拍攝，被拒絕進入。圖／中市議員周永鴻服務處提供
台中市議員周永鴻服務處人員昨天要進神岡垃圾場拍攝，被拒絕進入。圖／中市議員周永鴻服務處提供

非洲豬瘟疫情，台中市議員周永鴻批台中市長盧秀燕在市政會議上稱廚餘僅會暫置於四大掩埋場，但神岡掩埋場仍在偷偷傾倒廚餘；台中市政府環保局今天表示，因應全國廚餘禁止養豬政策，環保局陸續緊急調度12處掩埋場掩埋廚餘，近日調度盤點，廚餘採取掩埋、焚化發電、沼氣發電等方式多元處理，有效紓緩去化壓力，預計30日起將停止使用9處掩埋場去化廚餘。

環保局指出，本次廚餘因應防疫採掩埋處理係依據中央指引的去化方式進行，地點位於原掩埋場內，符合相關污染防治設施條件，且未增加原有掩埋面積，依法無須辦理環評，環保局將配合中央指引妥善處理防疫期間之廚餘。

環保局已要求各掩埋場加強廚餘貯坑管理、覆蓋及消毒作業，避免鳥類或動物覓食，以確保環境衛生及防疫安全。

環保局指出，外埔綠能生態園區自民國108年7月9日啟用以來，每日約處理110公噸生廚餘，透過厭氧發酵產生沼氣發電，每日發電量約1萬度，截至今年9月底，累計發電量已突破1500萬度，展現廚餘轉化為再生能源的具體成果。

周永鴻說，神岡掩埋場早已停用多年，如今未經環評、未有任何計畫就重新傾倒廚餘，完全違法亂來。廚餘堆置不僅會吸引禽鳥、造成傳染病風險，更可能產生滲水污染，尤其近日天候多雨，更將加速腐化、惡臭與污染。

周永鴻怒批，神岡人不是次等公民，他反對市府將廚餘堆置在神岡，並要求立即停止相關作業，公開交代決策過程與責任歸屬。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

廚餘大峽谷？遭卓揆點名…台中開放2焚化廠 清運業怒：大排長龍毀生計

全台禁廚餘養豬，廚餘去化成問題，遭台中民代質疑驚見「廚餘大峽谷」，行政院長卓榮泰昨點名台中改進廚餘去化場地，台中市政府因...

專家建議永久禁廚餘養豬 陳駿季：廚餘只要處理好就是很好的飼料

台中一養豬場日前爆發非洲豬瘟，行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，即到11月6日中午止。由於廚餘是非洲豬瘟...

非洲豬瘟民代反對廚餘倒神岡致傳染、惹惡臭 中市環保局回應了

非洲豬瘟疫情，台中市議員周永鴻批台中市長盧秀燕在市政會議上稱廚餘僅會暫置於四大掩埋場，但神岡掩埋場仍在偷偷傾倒廚餘；台中...

影／屏東畜牧場混外縣市廚餘「硬闖」焚化廠 檢聲押2男

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，未料萬丹鄉某畜牧場因大量混入外縣市廚餘，昨天有業者竟強行闖越管制區要進入焚化爐倒...

廚餘養豬未依規定百分百上報 近2成申報率低於90%

行政院日前宣布延長豬隻禁宰運和禁餵豬隻廚餘10天，廚餘如何處理成挑戰，許多專家和產業界人士均呼籲應完全禁止廚餘養豬，才能...

海巡近年處理179例海漂豬 管碧玲：每隻豬屍都假設是非洲豬瘟

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，海委會主委管碧玲今早表示，海巡署邊境管理有兩個重點，包括小三通的乘客、貨物檢查與岸際豬屍處理...

