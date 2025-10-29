重陽節非洲豬瘟衝擊 嘉市東市場豬肉攤區按下暫停鍵

台灣爆發首例非洲豬瘟案例後，行政院宣布全國豬隻禁載、禁運、禁餵廚餘延長10天，到11月6日中午止。防疫緊繃，這項措施讓畜牧業與豬肉市場陷入低氣壓，從養豬戶到傳統市場的攤商，全都叫苦連天。今天重陽節，往年採買溫體豬肉大日子，有嘉義人「灶腳」之稱的嘉市東市場豬肉攤區無溫體豬肉可賣。

東市場豬肉攤區一向是熱鬧角落，這裡保留日治時期檜木屋架與粗鐵鍊吊架，見證嘉義百年飲食文化場域。平日人聲鼎沸，如今卻因禁運禁宰令異常冷清，攤商大多休息放假，整排攤區彷彿被按下「暫停鍵」。「除口蹄疫時期，沒看過這樣情景」，攤商無奈說。沒有溫體豬可賣，有人暫時改賣冷凍肉或進口豬肉，但買氣下滑。消費者習慣當天現宰的溫體肉，進口肉沒那味道。

非洲豬瘟影響，不僅波及豬肉攤商，重創傳統小吃業者。肉圓、碗粿、筒仔米糕、排骨酥等幾乎仰賴溫體豬。許多店家因斷貨暫停營業，僅少數業者事先囤貨，才能撐著繼續賣。有排骨酥老闆說，「肉品市場休市前趕快多買，現在靠著庫存撐幾天，但撐完就沒貨了。」深夜工作剝骨師傅也受波及。嘉義約有20多名剝骨師，平日從半夜開工，5小時可處理10頭豬，每晚收入約2000元，如今豬肉攤停擺如同「放無薪假」。