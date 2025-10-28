非洲豬瘟案災變中心要求改善內容 台中市府今晚逐一回應

中央災變中心今天下午記者會中，防檢署要求台中市府改善等相關議題，市府今晚逐一回應，包括三聯單不一致和案例場豬隻死亡時間可能要再往前追溯。

防檢署今天記者會指出，台中市府針對案例場勾稽比對化製系統，顯示死豬頭數78頭，10月10日到20日，與三聯單不一致，這點仍須釐清。

台中市政府農業局表示，對於豬農口述116隻死豬與市府勾稽比對化製系統78頭不符合等情形，檢調已介入偵辦，市府後續將全力配合追查釐清。

防檢署指出，案例場仍有不相干人等進出？何時拉封鎖線？市府應加強管制；台中市政府農業局表示，該案例場死豬檢體於10月21日檢測PCR初檢陽性後，市府動保處當天就立即關閉案例場並進行移動管制，人車都不能夠再進出，包括畜主，呼籲民眾疫情期間勿隨意靠近，避免散播疫情。

防檢署說案例場中仍檢驗有兩處陽性，要求落實清消；台中市政府農業局表示，目前該案場已封閉，市府持續加強清消，之後會再做環境檢測，並持續跟農科院合作，針對該案場加強清潔消毒，防堵疫情擴散。

防檢署指出，中央從系統查看，該案例場自9月開始就有死豬，包括9月4日一頭、9月9日一頭、9月22日兩頭，10月3日一頭，10月4日三頭，10月5日一頭，要求市府回溯追查清楚。

台中市政府農業局表示，有關養豬場死豬是否異常，均會由中央建置的警示系統通報地方政府，案例場整個9月份及10月初，市府並未收到中央系統警示通報。

直到10月11日連假期間，台中市養豬協會理事長告知動保處該案場有20頭豬死亡，初步研判為「丹毒」，動保處於10月13日就致電關心，豬農表示曾諮詢王姓獸醫佐初判為「放線桿菌胸膜肺炎」並用藥治療後改善，10月14日動保處更指派賴姓獸醫師到場查訪，賴姓獸醫判斷無非洲豬瘟典型症狀，同樣研判為「放線桿菌胸膜肺炎」，中央的警示系統於10月15日跳出該案場有豬隻異常死亡，市府均已掌握並進行查訪。

16日至19日豬場自行治療期間豬隻死亡數降低；20日王姓獸醫佐通報動保處，案場出現3歲種公豬死亡，動保處立即派員至案場採樣送檢，21日PCR初檢為陽性後，22日動保處立即完成預防性撲殺及掩埋195頭豬隻。

應變中心指出，台中於掩埋場處置廚餘，不符堆肥作業規定，經10月26日中央派員現勘後，市府也從善如流，改為掩埋。

台中市政府環保局表示，掩埋、堆肥或焚化均是合法合規的廚餘去化方式，市府除既有的四處掩埋場將收受的廚餘依規掩埋處置，也將依照中央指引採多元化方式加速去化，包括後續也會將廚餘送進焚化廠妥善處置。

農業部已於今天下午3時59分收到市府提供的完整疫調報告，將盡速召開專家會議審查；台中市政府農業局說明，疫調報告據公文系統時間顯示已於下午3時6分送出。