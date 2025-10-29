改進廚餘去化場地 卓揆點名台中

台中市府防堵非洲豬瘟疫情，從疫調、案場清消到廚餘處理都遭中央點名；豬瘟中央災害應變中心表示，昨天收到中市府的完整疫調報告，但仍有多項缺失，防檢署即日起將派員與中市府進行疫調與訪查。行政院長卓榮泰昨也表示，廚餘去化場地須徹底改進，不容許二次傷害環境，「尤其是台中」。

卓榮泰昨在立法院表示，共同的敵人只有病毒，中央、地方要合作得到勝利，將追查行政作業疏失、全面展開疫調；近期台中因露天掩埋廚餘引發爭議，卓指出，現在的廚餘掩埋場「我們絕對不滿意、也不會同意」，廚餘去化場地必須徹底改進，絕不容許二次傷害環境，「尤其是台中」，環境部會強力檢驗。

卓榮泰表示，廚餘去化是當前首要問題，未來將輔導飼料化，終極目標是作生質能發電。

死亡數、首隻死亡日待確認

豬瘟應變中心表示，中市府的完整疫調報告仍有多項缺失，例如化製三聯單的死亡頭數不一，甚至根據化製場的資料，首隻發病豬隻的死亡日期很可能不是十月十日，要追查的關聯場就會增加，已請中市府盡速確認。另外，近日仍有閒雜人等與流浪動物出入養豬場，即起中央也將派員協同中市府進行後續疫調。專家小組今天也將檢視這份疫調報告後對外公布。

台中市長盧秀燕說，查到什麼就報什麼，絕不會隱瞞任何檢驗結果，市府會與中央緊密合作，把疫情防堵在台中成為個案。

中市：口述疫調 不盡精確

副市長鄭照新說，第一時間全力撲殺掩埋、防堵疫情，第一階段疫調以口述為主，剛開始當事人陳述不盡精確，豬農與兒子的資訊也有落差，造成社會誤解，市府十分不好意思，接下來會進一步交叉比對、精確疫調。

案例場仍有病毒 連夜清消

另外，農業部次長杜文珍前天曾指案例場清潔不夠徹底，影響消毒，她昨再指前天採檢發現兩處有非洲豬瘟核酸陽性反應，非洲豬瘟對環境的抵抗力非常強，環境要先清潔再消毒才會有效果，要求中市府加強清消，並管制進出。

鄭照新說，發現核酸陽性後即連夜清消，並增加警力巡邏、裝設遠端監控等，會繼續清消並做環境檢測。

據環境部統計，全國四三五家廚餘養豬場，近一年來上傳申報率逾九成者共三五八家，申報率六至九成者五十家，低於六成者共廿七家。環境部表示，對申報率偏低的養豬場，除提高稽查頻率，也將研議全面加裝溫度探針及監視器，取代人工上傳照片或影片。