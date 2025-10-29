新聞眼／盧市府亡羊補牢 綠中央見縫插針

台中爆發非洲豬瘟疫情，盧市府成為砲火中心，防疫過程從應變到疫調都顯得焦頭爛額，形象重創，失去昔日對抗新冠疫情的身手。當務之急要落實ＳＯＰ、遏阻疫情，盧市府應上緊發條，從精準疫調到廚餘去化，把掉在地上的螺絲撿起來。

盧市府在新冠疫情期間設置快篩站、快打疫苗，市長盧秀燕每天主持記者會並主動與中央協調，被視為最有效率的地方政府之一，憑藉那波防疫典範，盧秀燕奠立後續堅實的政治資本。

與四年前疫情相比，盧市府這次應對非洲豬瘟顯得手忙腳亂。從豬瘟案例場訪視到採檢相隔六天、用宅急便寄送檢體等狀況不提，單就廿二日中央公布驗出核酸陽性之後，市府既沒有第一時間回應，盧秀燕也未親自站上火線主持首場防疫說明會。

中市府公布的疫調訊息更讓人一頭霧水，十四日到場獸醫師身分、訪視內容說法一變再變，連多少豬隻死亡都能「校正回歸」，從最初的一一七頭，最後依照化製三聯單定格在七十八頭，誤差達卅九頭。市府昨出面抱歉，承認初期防堵疫情忙中有錯，是勇於面對問題的重要一步。

至於環境部長彭啓明點名案例場的廚餘蒸煮紀錄未每日上傳，台中市環保局也未依規定每月稽查。中市府確有未落實作業準則的瑕疵，即使盧秀燕親自說明「未上傳沒有罰則」，也不免給人閃躲問題的感受，但從環境部的統計資料來看，查核廚餘蒸煮不落實恐是通病，中央不能視若無睹，只等著撿槍。

這次市府防疫節奏混亂，讓中央找到防疫及「打盧」破口，從中央防疫體系到與台中地緣政治相關的綠營「側翼」，都把握這次機會見縫插針；從中央懷疑疫調報告疑雲重重，到行政院長卓榮泰點名台中「改善廚餘去化環境、勿造成二次傷害」，連外交部長林佳龍都砲轟台中淪為防疫破口，就可看出端倪。