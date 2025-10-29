聽新聞
外縣市廚餘 闖屏東遭法辦

聯合報／ 記者潘奕言陳雅玲／連線報導

非洲豬瘟疫情爆發後，出現廚餘跨縣市流動現象；屏東縣府禁止外縣市廚餘進入，但昨天發生業者載外縣市廚餘硬闖焚化廠遭查扣法辦。雲林縣府也表示，中央禁止廚餘養豬後，原先賣到外縣市的廚餘已陸續回流。學者說，廚餘在縣市間流動有防疫風險，廚餘去化應回歸中央統一作法，才能降低風險，擺脫非洲豬瘟威脅。

屏東縣焚化廠最近開放去化縣內廚餘，並嚴禁外縣市廚餘進入。萬丹鄉某畜牧場收運廚餘，昨強行闖越焚化廠管制區入內傾倒，遭當場查扣車輛並依妨害公務等罪嫌送辦。業者雖稱廚餘均來自屏東在地，但環保局逐一查詢多家業者，都否認將廚餘交給該畜牧場，當場戳破他謊言，懷疑這些廚餘應來自外縣市。至於是否收費代為清除，待釐清。

屏縣府環保局指出，縣內養豬所需廚餘每日約二百四十噸，縣內產量約四十噸，其餘來自外縣市。因應非洲豬瘟疫情，縣府已嚴禁外縣市廚餘進入處理，避免成防疫破口。

雲林縣議會昨開議，多名議員關注非洲豬瘟疫情，國民黨團總召李明哲質詢廚餘去化量能時，環保局長張喬維表示，雲林早已禁止廚餘養豬，縣內廚餘由南亞堆肥場製成肥料供民眾使用，平均一天有卅噸進堆肥場，只有部分鄉鎮及餐廳、國軍等，把廚餘賣到外縣市養豬場。

張喬維說，中央禁止廚餘養豬後，原先賣到外縣市養豬場的廚餘已回流雲林，平均每天增加十至十五公噸，已協調南亞堆肥場增加堆肥產線，提高一倍處理量能，並禁止外縣市廚餘流入。

雲林科大環工程系教授郭昭吟說，部分縣市禁止廚餘養豬、部分允許，地方政府在廚餘去化管理若螺絲有一點鬆了，極可能導致廚餘在各縣市間流動，增加禁養縣市管理的困難。雖然廚餘養豬可能是經濟的作法，但做成堆肥或沼氣發電是最佳解方，應回歸中央統一作法，才能降低風險，擺脫非洲豬瘟的威脅。

