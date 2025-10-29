聽新聞
綠籲補貼豬農每日千元 藍促農業部報告

聯合報／ 記者張曼蘋李成蔭李柏澔／台北報導

行政院宣布全台活豬禁運、禁宰延長十天，讓豬肉產業鏈叫苦，中華民國養豬協會理事長潘連周率業者昨拜會藍綠立院黨團，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，將要求行政院盡速盤點業者損失，每人每天補貼一千元。國民黨立委楊瓊瓔也說，將要求農業部一周內報告情況。農業部表示，正跨部會研擬中。

鍾佳濱說，因禁宰禁運，豬農和屠宰場無收入，業者除面臨償還貸款壓力，也衍生豬隻飼料費用，籲農業部放寬舊貸款，並規畫專案農貸利息補貼，遭禁運、禁宰影響的廿一個肉品市場毛豬承銷人與傳統肉攤，經濟部至少提供每人每天一千元補貼，農業部、經濟部等單位應盡速盤點業者營業損失，協助度過難關。

潘連周指出，會中也討論禁用廚餘養豬及去化問題，目前廚餘養豬共四百卅七場，一半以上養白豬，卅五公斤以上的黑豬才吃廚餘，黑豬吃飼料成本會較高，盼政府補貼豬農配合防疫，降低損失。國民黨團允諾會全力協助。

非洲豬瘟中央災害應變中心日前宣布，若豬場發現豬隻有出血等類似非洲豬瘟症狀，上傳影像至地方防疫機關並採樣送驗者，每次提供五千元獎勵金。但豬農表示，建議比照禽流感，按市價賠償全額的撲殺損失，讓豬農主動通報疫情，也無後顧之憂。防檢署長杜麗華說，若主動通報證實是非洲豬瘟陽性，可獲補償。

非洲豬瘟 廚餘 豬農

