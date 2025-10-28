守住防線！毛豬宰運解禁後 宜蘭養豬協會建議暫停外地毛豬輸入

防堵非洲豬瘟疫情，全國禁宰禁運至11月6日，由於宜蘭肉品市場屠宰毛豬半數以上要靠外縣市供應，縣養豬協會理事長賴天立今天建議解禁後，宜蘭暫時禁止外地輸入，以供應在地毛豬為主，避免可能的潛伏期。縣政府表示，宜蘭情況特殊，站在防疫角度，解禁初期會向中央建議先用宜蘭豬。

禁宰禁運造成目前各地養豬場「毛豬爆倉」，全國養豬協會今天率團拜訪立法委員請求協助，會後立委吳宗憲邀請宜蘭縣養豬協會理事長賴天立，了解宜蘭豬農情況，因受到非洲豬瘟防疫與禁宰禁運影響，豬農正面臨嚴峻挑戰。

下月7日恢復市場屠宰，針對解禁後出豬時程，賴天立希望宜蘭暫時禁止從外縣市輸入毛豬，由縣內豬農們自行供應幾天，再開放外縣市輸入，一方面延長「自我防疫」避免非洲豬瘟可能的潛伏期，保護宜蘭，一方面也避免豬價崩盤。

賴天立說，宜花東養豬數量較少也不會太密集，3縣自成一區，與西部地區大量飼養情況不同，要好好守護「東區防線」。

針對有人建議目前市面上沒有豬肉，就連庫存的豬肉都用完了，解禁後應該增加屠宰天數，補足庫存。但賴天立理事長表示，若豬肉的供應量大增，恐導致價格崩盤，應維持正常平穩供應。

吳宗憲立委把賴天立理事長的建議貼在臉書，網友留言支持「縣內不與外面混在一起」、「絕對分開」、「正確做法」、「其實只要避免跨縣市流通即可，不要弄得全台風聲鶴唳」。

據了解，宜蘭縣肉品市場每天宰殺約400頭毛豬，其中半數以上靠新北、台南及嘉義等外縣市供應，宜蘭豬供應近200頭。禁宰禁運15天，宜蘭累計將近3000頭毛豬急著要上市，因「供過於求」，估算約需8天消化，消化期間這8天，另有毛豬長大等著要屠宰。