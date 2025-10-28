快訊

還有機會！大樂透頭獎連12摃 周五獎金上看4.8億元

川普APEC玩「快閃」舞台留給習近平 專家：美做錯一事反幫了大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

恐成非洲豬瘟防疫漏洞？立委關切境外電商 淘寶、蝦皮回應

中央社／ 台北28日電
我國爆發首起非洲豬瘟案例，立委關切境外電商未落地納管問題，行政院長卓榮泰今天表示，現在最緊急是非洲豬瘟全面查緝。聯合報系資料照
我國爆發首起非洲豬瘟案例，立委關切境外電商未落地納管問題，行政院長卓榮泰今天表示，現在最緊急是非洲豬瘟全面查緝。聯合報系資料照

立委關切境外電商未落地納管問題，行政院卓榮泰今天表示，現在最緊急是非洲豬瘟全面查緝。對此蝦皮、淘寶均強調，已依規配合防疫，加強防堵非洲豬瘟相關產品上架。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，立委關切非洲豬瘟傳進台灣有多種管道，除了從疫區回來的行李，另外還可能從外國小包裹郵件入侵；但部分電商如淘寶、蝦皮、酷澎在台灣沒有實體落地，消費者在網路下單，若商品對人體發生危害，或有非洲豬瘟病毒，消費者恐求償無門。

針對此議題，蝦皮購物指出，平台自2019年起即主動禁止所有疫區豬肉及相關製品上架，並與農業部防檢署建立即時溝通管道與關鍵字監測系統，採預防性下架機制，確保違規商品即時攔截。

蝦皮強調，依「動物傳染病防治條例」，違者可處新台幣3萬至15萬元罰鍰，呼籲用戶勿上架或販售疫區豬肉，以維護台灣防疫安全與農業環境。

淘寶台灣站表示，2018年起即遵循主管機關相關規範，並持續加強肉品管制；平台未委託郵局或單一郵務局配送淘寶官方物流包裹，也依循台灣法規多年來實施三重防護措施，包括「台灣IP用戶搜尋屏蔽」、「台灣用戶阻斷下單」及「台灣地址禁止運輸」。

針對日前外界提及使用Google搜尋引擎，可搜尋到淘寶肉類商品問題，淘寶台灣站表示，經確認後，台灣用戶點下Google相關連結進入淘寶商品詳情頁面後，平台即會啟動阻斷用戶使用台灣地址下單的控管流程，在既有三重消費者控管機制下，台灣消費者無法在淘寶台灣站上購買到違法肉類製品。

非洲豬瘟 廚餘 蝦皮購物 淘寶 行政院 卓榮泰 酷澎

延伸閱讀

台中爆非洲豬瘟…卓榮泰點名台中檢討廚餘政策 藍委搬資料籲別轉移焦點

遭卓榮泰點名「改善廚餘去化場所」 中市府：開放2焚化廠處理

立委關切全國六成以上廚餘何去何從 卓榮泰：輔導轉型作為較進步飼料

非洲豬瘟破口？政院研議淘寶、拼多多限期落地 卓榮泰指不從就下架

相關新聞

守住防線！毛豬宰運解禁後 宜蘭養豬協會建議暫停外地毛豬輸入

防堵非洲豬瘟疫情，全國禁宰禁運至11月6日，由於宜蘭肉品市場屠宰毛豬半數以上要靠外縣市供應，縣養豬協會理事長賴天立今天建...

台中非洲豬瘟疫調報告多項待釐清 首例豬隻死亡恐早於10月10日

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會指出，台中市府昨繳交的初步疫調報告仍有多項缺失，例如化製三聯單的死亡頭數不一，甚...

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

非洲豬瘟疫情升溫，屏東縣焚化爐開放供縣內廚餘去化，並嚴禁外縣市廚餘進入。萬丹鄉某畜牧場日前因大量混入外縣市廚餘，被環保局...

非洲豬瘟案災變中心要求改善內容 台中市府今晚逐一回應

中央災變中心今天下午記者會中，防檢署要求台中市府改善等相關議題，市府今晚逐一回應，包括三聯單不一致和案例場豬隻死亡時間可...

恐成非洲豬瘟防疫漏洞？立委關切境外電商 淘寶、蝦皮回應

立委關切境外電商未落地納管問題，行政院長卓榮泰今天表示，現在最緊急是非洲豬瘟全面查緝。對此蝦皮、淘寶均強調，已依規配合防...

防堵非洲豬瘟 竹縣環保局宣布：嚴格執行廚餘瀝乾再回收

「非洲豬瘟中央災害應變中心第40次會議」今日由環境部簡報廚餘清運及去化永續處理，新竹縣政府環保局長蕭宏杰在視訊會議後，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。