恐成非洲豬瘟防疫漏洞？立委關切境外電商 淘寶、蝦皮回應

立委關切境外電商未落地納管問題，行政院長卓榮泰今天表示，現在最緊急是非洲豬瘟全面查緝。對此蝦皮、淘寶均強調，已依規配合防疫，加強防堵非洲豬瘟相關產品上架。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，立委關切非洲豬瘟傳進台灣有多種管道，除了從疫區回來的行李，另外還可能從外國小包裹郵件入侵；但部分電商如淘寶、蝦皮、酷澎在台灣沒有實體落地，消費者在網路下單，若商品對人體發生危害，或有非洲豬瘟病毒，消費者恐求償無門。

針對此議題，蝦皮購物指出，平台自2019年起即主動禁止所有疫區豬肉及相關製品上架，並與農業部防檢署建立即時溝通管道與關鍵字監測系統，採預防性下架機制，確保違規商品即時攔截。

蝦皮強調，依「動物傳染病防治條例」，違者可處新台幣3萬至15萬元罰鍰，呼籲用戶勿上架或販售疫區豬肉，以維護台灣防疫安全與農業環境。

淘寶台灣站表示，2018年起即遵循主管機關相關規範，並持續加強肉品管制；平台未委託郵局或單一郵務局配送淘寶官方物流包裹，也依循台灣法規多年來實施三重防護措施，包括「台灣IP用戶搜尋屏蔽」、「台灣用戶阻斷下單」及「台灣地址禁止運輸」。

針對日前外界提及使用Google搜尋引擎，可搜尋到淘寶肉類商品問題，淘寶台灣站表示，經確認後，台灣用戶點下Google相關連結進入淘寶商品詳情頁面後，平台即會啟動阻斷用戶使用台灣地址下單的控管流程，在既有三重消費者控管機制下，台灣消費者無法在淘寶台灣站上購買到違法肉類製品。