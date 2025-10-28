防堵非洲豬瘟 竹縣環保局宣布：嚴格執行廚餘瀝乾再回收

新竹縣環保局表示，連日來稽查縣內廚餘養豬場，確認沒有再蒸煮廚餘，目前已完成24家。示意圖。聯合報系資料照

「非洲豬瘟中央災害應變中心第40次會議」今日由環境部簡報廚餘清運及去化永續處理，新竹縣政府環保局長蕭宏杰在視訊會議後，再次強調廚餘源頭減量的重要，呼籲民眾在家吃多少煮多少、外食吃多少點多少，環保局將請鄉鎮清潔隊嚴格執行廚餘盡量瀝乾水，以利後續製作飼料、肥料、能源等循環發展，若最終走到焚化或掩埋，也能減輕焚化爐及土地的負擔。

環保局表示，基於防疫優先考量，連日來積極以廚餘蒸煮申報系統以視訊方式線上稽查縣內廚餘養豬場，確認沒有再蒸煮廚餘，目前已完成24家，分別是新埔鎮8家、關西鎮6家、湖口鄉1家、新豐鄉7家、寶山鄉2家，預計每周完成1輪之廚餘養豬場清查工作。

防堵非洲豬瘟，今日起由養豬場所在地公所辦理豬隻健康情形調查與廚餘轉用飼料的現場稽查，其中新埔、關西、湖口、新豐、寶山及峨眉等6鄉鎮18家養豬場健康情形均正常，並均配合中央政策禁用廚餘養豬，改用商用飼料或植物性廢渣。