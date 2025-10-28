快訊

淘寶、拼多多成非洲豬瘟破口？ 卓榮泰：境外電商限期不落地就下架

防堵非洲豬瘟 竹縣環保局宣布：嚴格執行廚餘瀝乾再回收

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹縣政府環保局長蕭宏杰在視訊會議後，再次強調廚餘源頭減量的重要，環保局將請鄉鎮清潔隊嚴格執行廚餘盡量瀝乾水。圖／縣府提供
竹縣政府環保局長蕭宏杰在視訊會議後，再次強調廚餘源頭減量的重要，環保局將請鄉鎮清潔隊嚴格執行廚餘盡量瀝乾水。圖／縣府提供

新竹縣環保局表示，連日來稽查縣內廚餘養豬場，確認沒有再蒸煮廚餘，目前已完成24家。示意圖。聯合報系資料照
新竹縣環保局表示，連日來稽查縣內廚餘養豬場，確認沒有再蒸煮廚餘，目前已完成24家。示意圖。聯合報系資料照

非洲豬瘟中央災害應變中心第40次會議」今日由環境部簡報廚餘清運及去化永續處理，新竹縣政府環保局長蕭宏杰在視訊會議後，再次強調廚餘源頭減量的重要，呼籲民眾在家吃多少煮多少、外食吃多少點多少，環保局將請鄉鎮清潔隊嚴格執行廚餘盡量瀝乾水，以利後續製作飼料、肥料、能源等循環發展，若最終走到焚化或掩埋，也能減輕焚化爐及土地的負擔。

環保局表示，基於防疫優先考量，連日來積極以廚餘蒸煮申報系統以視訊方式線上稽查縣內廚餘養豬場，確認沒有再蒸煮廚餘，目前已完成24家，分別是新埔鎮8家、關西鎮6家、湖口鄉1家、新豐鄉7家、寶山鄉2家，預計每周完成1輪之廚餘養豬場清查工作。

防堵非洲豬瘟，今日起由養豬場所在地公所辦理豬隻健康情形調查與廚餘轉用飼料的現場稽查，其中新埔、關西、湖口、新豐、寶山及峨眉等6鄉鎮18家養豬場健康情形均正常，並均配合中央政策禁用廚餘養豬，改用商用飼料或植物性廢渣。

非洲豬瘟 廚餘 養豬場

延伸閱讀

廚餘處理 台中屏東部分掩埋、嘉市彰縣焚化因應

台中爆非洲豬瘟…卓榮泰點名台中檢討廚餘政策 藍委搬資料籲別轉移焦點

5天銷毀近900噸養豬廚餘 北市環保局跟進中央禁令再延長「這服務」

台中非洲豬瘟疫調藏疑點 防檢署：豬隻死亡恐早於10月10日

相關新聞

台中非洲豬瘟疫調報告多項待釐清 首例豬隻死亡恐早於10月10日

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會指出，台中市府昨繳交的初步疫調報告仍有多項缺失，例如化製三聯單的死亡頭數不一，甚...

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

非洲豬瘟疫情升溫，屏東縣焚化爐開放供縣內廚餘去化，並嚴禁外縣市廚餘進入。萬丹鄉某畜牧場日前因大量混入外縣市廚餘，被環保局...

防堵非洲豬瘟 竹縣環保局宣布：嚴格執行廚餘瀝乾再回收

「非洲豬瘟中央災害應變中心第40次會議」今日由環境部簡報廚餘清運及去化永續處理，新竹縣政府環保局長蕭宏杰在視訊會議後，再...

防疫期暖心紓困 嘉義市60攤豬肉攤商享1個月攤位費減免

為協助因非洲豬瘟防疫政策而受到營運衝擊的嘉義市轄公有零售市場內販售豬肉及豬肉食品攤商，穩定市場秩序與物價，並降低短期經營...

台中爆非洲豬瘟…卓榮泰點名台中檢討廚餘政策 藍委搬資料籲別轉移焦點

台中市豬場爆發非洲豬瘟案例，行政院長卓榮泰點名台中廚餘政策要改進。國民黨立委黃健豪今天拿出資料指出，台中市處理廚餘連續3...

非洲豬瘟次一層關聯場疫調 中央出馬陪台中市府執行

台中一處養豬場日前確診非洲豬瘟。農業部動植物防疫檢疫署今天啟動全國豬隻屠宰場、肉品市場擴大消毒，同時啟動次一層關聯場疫調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。