廚餘處理 台中屏東部分掩埋、嘉市彰縣焚化因應

因應非洲豬瘟疫情，全國目前禁廚餘養豬，廚餘處理方面，台中市與屏東縣部分掩埋處理，彰化縣與嘉義市以焚化因應。

台中市政府環境保護局今天告訴中央社記者，台中共整備12處掩埋場，已公告開放4處收受廚餘，也開放文山及烏日焚化廠作為廚餘去化場所，而掩埋坑都在掩埋場內，如果疫情結束後沒用途，掩埋坑可先以土壤回填。

台南市政府環境保護局長許仁澤表示，台南每日平均廚餘量約98公噸，部分原本送往南部相關畜牧場餵豬，其餘透過2處高速發酵廠、1處傳統堆肥場及其他廢棄物處理設施分流去化。

許仁澤說，目前2處高速發酵廠每日處理量能約40公噸到45公噸，依環境部指引可用掩埋或焚化方式處理，而台南新焚化爐今年底啟用，處理量能暫時不會有問題，市府也會加強宣導廚餘減量。

嘉義縣環保局表示，縣內廚餘包括軍營、監獄與校園廚餘，破碎脫水後送到黑水虻廚餘全循環中心再利用處理；另一類為清運業者到各地契約單位收集廚餘，原先交給養豬場，現在改送到鹿草垃圾焚化廠。

嘉義市政府環保局說，廚餘都以焚化方式處理，目前處理量能足夠，去化無虞。

彰化縣政府表示，縣府去年7月起執行垃圾強制分類破袋檢查，縣民每人每天垃圾量少一半，目前加入焚燒廚餘，焚化量能沒問題。

屏東縣政府環保局表示，目前禁外縣市廚餘進屏東處理，而屏東1天產生約40公噸廚餘，水瀝乾後約30公噸，可送堆肥或掩埋，有能力處理。