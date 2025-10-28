快訊

防疫期暖心紓困 嘉義市60攤豬肉攤商享1個月攤位費減免

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
防疫衝擊豬肉市場，嘉市府減免攤位費1月助60攤業者穩營運。圖／嘉義市政府提供
防疫衝擊豬肉市場，嘉市府減免攤位費1月助60攤業者穩營運。圖／嘉義市政府提供

為協助因非洲豬瘟防疫政策而受到營運衝擊的嘉義市轄公有零售市場內販售豬肉及豬肉食品攤商，穩定市場秩序與物價，並降低短期經營壓力，嘉義市政府今宣布，自農業部公布全國豬隻禁宰、禁運起，實施為期1個月的攤位使用費減免措施，預計將有超過60攤攤商受惠。

嘉市長黃敏惠表示，面對防疫挑戰，地方政府除了嚴守防線，也要兼顧民生。

市府表示，將依農業部後續公布的豬隻運送及屠宰規定，滾動檢討減免期間，並提供明確的申請流程與說明。為加速政策落實，市府將與各市場自治會及管委會合作，主動確認攤商名冊、簡化申請程序，並由自治會協助通知攤商，以確保政策迅速到位，讓攤商能即時受惠。

黃敏惠表示，「照顧豬肉相關產業，是地方政府應有的責任與態度」，市府會在防疫期間全力支援攤商，協助他們安心度過暫時的營運困境，讓防疫政策與民生照顧並行，維持市場穩定、守護市民日常餐桌的安全。

嘉市府挺豬肉攤商防疫減壓，減免1月攤位費助60攤受惠。圖／嘉義市政府提供
嘉市府挺豬肉攤商防疫減壓，減免1月攤位費助60攤受惠。圖／嘉義市政府提供
防疫不忘顧民生，嘉市府減免豬肉攤位費1月,逾60攤受惠。圖／嘉義市政府提供
防疫不忘顧民生，嘉市府減免豬肉攤位費1月，逾60攤受惠。圖／嘉義市政府提供
防疫不忘顧民生，嘉市府減免豬肉攤位費1月，逾60攤受惠。圖／嘉義市政府提供
防疫不忘顧民生，嘉市府減免豬肉攤位費1月，逾60攤受惠。圖／嘉義市政府提供

非洲豬瘟 嘉義 農業部 攤商

相關新聞

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

非洲豬瘟疫情升溫，屏東縣焚化爐開放供縣內廚餘去化，並嚴禁外縣市廚餘進入。萬丹鄉某畜牧場日前因大量混入外縣市廚餘，被環保局...

台中非洲豬瘟疫調報告多項待釐清 首例豬隻死亡恐早於10月10日

非洲豬瘟中央災害應變中心今下午召開記者會指出，台中市府昨繳交的初步疫調報告仍有多項缺失，例如化製三聯單的死亡頭數不一，甚...

毛豬禁令首周…台糖曝「初期銷量激增」 豬肉庫存消化掉1成

全國毛豬禁運禁宰15天，引爆一波搶購，國內最大養豬戶、冷凍豬肉大廠台糖表示，初期銷售量爆增，但現在已穩定下來，疫情前台糖...

防疫期暖心紓困 嘉義市60攤豬肉攤商享1個月攤位費減免

為協助因非洲豬瘟防疫政策而受到營運衝擊的嘉義市轄公有零售市場內販售豬肉及豬肉食品攤商，穩定市場秩序與物價，並降低短期經營...

台中爆非洲豬瘟…卓榮泰點名台中檢討廚餘政策 藍委搬資料籲別轉移焦點

台中市豬場爆發非洲豬瘟案例，行政院長卓榮泰點名台中廚餘政策要改進。國民黨立委黃健豪今天拿出資料指出，台中市處理廚餘連續3...

非洲豬瘟次一層關聯場疫調 中央出馬陪台中市府執行

台中一處養豬場日前確診非洲豬瘟。農業部動植物防疫檢疫署今天啟動全國豬隻屠宰場、肉品市場擴大消毒，同時啟動次一層關聯場疫調...

