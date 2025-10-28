防疫期暖心紓困 嘉義市60攤豬肉攤商享1個月攤位費減免

為協助因非洲豬瘟防疫政策而受到營運衝擊的嘉義市轄公有零售市場內販售豬肉及豬肉食品攤商，穩定市場秩序與物價，並降低短期經營壓力，嘉義市政府今宣布，自農業部公布全國豬隻禁宰、禁運起，實施為期1個月的攤位使用費減免措施，預計將有超過60攤攤商受惠。

嘉市長黃敏惠表示，面對防疫挑戰，地方政府除了嚴守防線，也要兼顧民生。

市府表示，將依農業部後續公布的豬隻運送及屠宰規定，滾動檢討減免期間，並提供明確的申請流程與說明。為加速政策落實，市府將與各市場自治會及管委會合作，主動確認攤商名冊、簡化申請程序，並由自治會協助通知攤商，以確保政策迅速到位，讓攤商能即時受惠。

黃敏惠表示，「照顧豬肉相關產業，是地方政府應有的責任與態度」，市府會在防疫期間全力支援攤商，協助他們安心度過暫時的營運困境，讓防疫政策與民生照顧並行，維持市場穩定、守護市民日常餐桌的安全。